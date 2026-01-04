CGTN: Экстраординарная навигация: уверенное движение Китая вперед

Инновационное развитие коренным образом меняет динамичный и яркий Китай. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, страна впервые вошла в топ-10 глобального рейтинга инноваций за 2025 год, в котором также завершается 14-й пятилетний план Китая (2021–2025 годы) по экономическому и социальному развитию.

Модернизация, проведенная в соответствии с этим планом, привлекла внимание к следующим шагам, поскольку новый год открывает новый план развития. В октябре прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) принял рекомендации по разработке 15-го пятилетнего плана на главном партийном пленуме, наметив путь развития страны с 2026 по 2030 год.

В условиях, когда страна и мир находятся на перепутье, Китай, направляемый философией государственного управления Председателя Си Цзиньпина, не только наметил четкий курс развития страны, но и предложил ценные идеи для мира в поисках стабильности и направления.

Готовность к 15-й пятилетке

Си Цзиньпин рассматривает 15-ю пятилетку как критический этап для укрепления социальных и экономических основ страны и для прогресса по всем фронтам в направлении цели модернизации страны к 2035 году.

Определяющей чертой этого процесса является инклюзивное и консультативное управление. В январе прошлого года руководство КПК решило создать редакционную группу по разработке стратегического плана страны, который будет представлен на четвертом пленарном заседании ЦК КПК 20-го созыва, а Председатель Си лично возглавит стратегическую группу высокого уровня. Редакционная группа провела первое пленарное заседание в феврале 2025 года, отметив официальное начало процесса составления плана.

От заседаний Политбюро ЦК КПК и симпозиумов с частными предпринимателями до консультаций по региональному развитию и диалогов с деятелями, не являющимися членами КПК, Китай принял подход «открытых дверей» к разработке политики, привлекая широкий спектр мнений и собирая коллективную мудрость.

При этом сбор общественных мнений о новом плане производился в ходе месячной кампании онлайн-консультаций. Сводка результатов консультаций была рассмотрена Си Цзиньпином и представлена руководству Партии, гарантируя, что голоса граждан были услышаны на самом высоком уровне.

За месяцы, предшествовавшие октябрьскому пленуму, Си Цзиньпин посетил предприятия и местные сообщества в рамках внутренних инспекционных поездок, сосредоточившись на приоритетах развития Китая в ближайшие пять лет, а также созвал ряд встреч с руководством для рассмотрения проекта, отражая философию управления, в которой ценится стратегическое видение, но которая при этом продолжает опираться на практические реалии.

На четвертом пленарном заседании ЦК КПК 20-го созыва, после более чем восьми месяцев подготовки, был принят исторический документ с официальным названием «Рекомендации ЦК КПК по разработке 15-го пятилетнего плана национального экономического и социального развития».

Эти рекомендации служат графиком и дорожной картой для продолжения двойного чуда — быстрого экономического роста и долгосрочной социальной стабильности.

Отметив, что 2026 год начинает 15-ю пятилетку, Председатель Си в своем новогоднем послании призвал активизировать усилия по укреплению уверенности, предпринять решительные шаги для поддержки высококачественного развития, дальнейшего углубления реформ и расширения открытости по всем направлениям, обеспечения процветания для всех и написания новой главы в истории китайского чуда.

Новая глава в истории китайского чуда

2025 год был расколот неопределенностью. На этом фоне Китай поставил диалог на первое место и стремился к взаимовыгодному международному сотрудничеству, выступая стабилизирующим якорем для всего мира и отражая твердые и устойчивые шаги страны на мировой арене.

Прошедший год ознаменовался знаковым «моментом Китая» в глобальном управлении, который был определен Глобальной инициативой в области управления (GGI), предложенной Председателем Си. Выступая за более справедливую и равноправную систему глобального управления, инициатива GGI быстро получила поддержку более чем 140 стран и международных организаций, обеспечив себе место в качестве одного из определяющих моментов в дипломатическом движении Китая в 2025 году.

Дипломатия Китая принесла дивиденды, когда лидеры и представители со всех пяти континентов собрались в Пекине, чтобы отметить 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой войне против фашизма, в знак признания вклада Китая в победу во Второй мировой войне и непоколебимой приверженности страны поддержанию послевоенного международного порядка.

Помимо этих вех, Китай играл более упреждающую роль в глобальном управлении, объявив о своих определяемых на национальном уровне вкладах в борьбу с изменением климата до 2035 года, отказавшись от любого нового особого и дифференцированного режима в рамках текущих и будущих переговоров со Всемирной торговой организацией и создав Международную организацию посредничества в Специальном административном районе Гонконг.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов работать со всеми странами для поддержки мира и развития на всей планете.