На фоне растущей глобальной неопределенности, включая возрастающий торговый протекционизм и однополярность, российско-китайские отношения продолжают демонстрировать великолепную устойчивость и динамику. В 2024 году двусторонняя торговля двух стран достигла рекордного уровня в $244,8 миллиарда, показав прирост на 1,9 % в годовом исчислении, что свидетельствует о прочности их стратегического партнерства.

Андрей Денисов (Andrey Denisov), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам и бывший посол РФ в Китае, подчеркнул, что стратегическое руководство двух глав государств является решающим фактором в поддержании устойчивого и стабильного роста российско-китайских связей.

Китай в воскресенье объявил, что по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина (Vladimir Putin) Председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. Ожидается, что предстоящий визит подчеркнет жизненно важную роль дипломатии глав государств в продвижении всеобъемлющего российско-китайского стратегического партнерства по координации работы в новую эпоху.

Фундаментальная гарантия

За последнее десятилетие Си Цзиньпин и Владимир Путин встречались более 40 раз по различным двусторонним и многосторонним вопросам. Их частые, искренние и стратегические встречи стали основой стабильных и развивающихся российско-китайских отношений.

Еще в 2013 году Си Цзиньпин выбрал Россию для своего первого государственного визита на посту главы Китая, открыв новый этап двусторонних отношений, основанных на равенстве, взаимном доверии и поддержке, общем процветании и прочной дружбе.

Во время визита Си Цзиньпина в Москву в июне 2019 года оба лидера договорились довести двусторонние связи до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства по координации работы в новую эпоху, и это стало новой главой в российско-китайских отношениях.

После переизбрания на пост председателя КНР в марте 2023 года Си Цзиньпин вновь посетил Россию с первым государственным визитом. После переизбрания Владимира Путина президентом Российской Федерации в мае 2024 года он также выбрал Китай для своего первого зарубежного визита, подчеркнув глубокое личное взаимопонимание и стратегическое доверие между двумя лидерами.

«Председатель КНР господин Си поддерживает уважительный, дружественный, открытый и в то же время деловой стиль общения», — отметил президент Путин, охарактеризовав их встречи как «не только диалоги между старыми друзьями, но и продуктивные дискуссии по двусторонним и глобальным вопросам».

В недавней статье, опубликованной в российских СМИ, Чжан Ханьхуэй (Zhang Hanhui), посол Китая в России, сказал, что руководящая роль двух глав государств является фундаментальной гарантией поддержания высокого уровня российско-китайских отношений.

Навигация в эпоху глобальной неопределенности с двусторонней стабильностью

В начале 2025 года Си Цзиньпин и Владимир Путин провели онлайн-встречу, чтобы задать тон отношениям двух стран на предстоящий год. Они обязались укреплять стратегическое сотрудничество, содействовать национальному развитию и возрождению, а также совместно защищать справедливость и правосудие на международной арене.

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул свою готовность работать с президентом Путиным, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень, и призвал обе стороны справляться с неопределенностями внешней среды с помощью стабильности и устойчивости российско-китайских отношений.

Комментируя онлайн-встречу двух лидеров, Ма Юцзюнь (Ma Youjun), эксперт Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян (Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences), отметил, что дипломатия глав государств делает российско-китайские отношения все более зрелыми, динамичными и устойчивыми, придавая не только новый импульс партнерским связям двух государств, но и стабильность в более широком международном масштабе.

Эта точка зрения совпадает с последним заявлением Министерства иностранных дел Китая, в котором выражается уверенность в том, что предстоящий визит Председателя Си приведет к более глубокому политическому взаимному доверию, усилению стратегической координации и расширению практического сотрудничества двух стран.

«Важное взаимопонимание между двумя президентами», — заявили в министерстве, — принесут более ощутимую пользу двум народам и внесут больший вклад в стабильность и позитивную энергию международного сообщества».