В связи с торгово-экономическими переговорами между вице-премьером Китая Хэ Лифэном (He Lifeng) и США в Швеции в конце этого месяца сила и устойчивость китайской экономики снова в центре внимания. Этот раунд переговоров, согласованный обеими странами, является не только дипломатическим взаимодействием, но и свидетельством устойчивой экономической жизнеспособности Китая в сложной международной обстановке.

Недавняя статистика подчеркивает устойчивость экономики Китая. В первой половине 2025 года ВВП страны по сравнению с прошлым годом вырос на впечатляющие 5,3 процента, что превзошло ожидания рынка, несмотря на глобальные сдерживающие факторы. Этот показатель отражает не только временный рост, но также свидетельствует о структурной устойчивости и адаптируемости экономики, которая продолжает развиваться и модернизироваться.

Внутренний спрос стал краеугольным камнем роста, обеспечив за этот период 68,8 процента роста ВВП. Такие инициативы, как крупномасштабная модернизация оборудования и программы замены потребительских товаров на новые с учетом стоимости старых, эффективно стимулировали расходование средств, смягчая влияние на экономику Китая внешних потрясений.

Только за первые пять месяцев 2025 года программа замены потребительских товаров на новые с учетом стоимости старых в Китае обеспечила объем продаж 1,1 трлн юаней (153,1 млрд долларов США), что больше аналогичного показателя за весь 2024 год. Благодаря этой программе розничные продажи потребительских товаров в Китае за последние шесть месяцев выросли на 5 процентов по сравнению с прошлым годом, т. е. рост ускорился по сравнению с первым кварталом на 0,4 процентного пункта.

При том что внешняя неопределенность создает некоторое давление, диверсификация торговли Китая и устойчивые результаты отраслей высокотехнологичного производства и обслуживания обеспечили экономике сильную поддержку.

Хотя объемы торговли Китая с некоторыми западными странами снизились, товарооборот с партнерами по «Поясу и пути», странами АСЕАН, Европейским союзом и африканскими странами в первой половине 2025 года увеличился на 4,7 процента, 9,6 процента, 3,5 процента и 14,4 процента, соответственно. Это развитие торговых отношений помогло Китаю снизить зависимость от какого-либо одного рынка, смягчив влияние протекционистской политики некоторых западных экономик.

Устойчивость Китая отражается далеко за пределы страны. Являясь решающим фактором глобального роста, устойчивые экономические показатели Китая вселяют уверенность на международном рынке и оказывают стабилизирующее влияние в условиях глобальной неопределенности. Благодаря постоянному вниманию к качественному росту и повышению открытости Китай предлагает международному сообществу надежный двигатель для всеобщего процветания.

Согласно недавнему отчету Американо-китайского делового совета 82 процента американских компаний, работающих в Китае, в 2024 году получили прибыль. Хотя многие отмечают в качестве основного беспокойства неопределенность в китайско-американских отношениях и тарифах, китайский рынок продолжает играть для них решающую роль.

Торговая напряженность создает препятствия, но она не подорвала устойчивость китайской экономики. Предстоящие переговоры между Пекином и Вашингтоном в Швеции демонстрируют готовность Китая решать разногласия путем переговоров. Несмотря на сохраняющиеся препятствия, способность Китая поддерживать рост, адаптироваться под изменения глобальных ландшафтов и конструктивно взаимодействовать с международными партнерами сигнализирует о будущем общих возможностей и взаимного прогресса.