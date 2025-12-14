CGTN: Как Китай задает тон экономической работе в 2026 году?

Китайские лидеры собрались в Пекине на ежегодное Центральное совещание по экономической работе, и медиакомпания CGTN опубликовала статью с обзором того, как экономическая повестка Китая на 2026 год подчеркивает приверженность страны укреплению внутреннего спроса, развитию инноваций и углублению открытости на высоком уровне, сигнализируя о восстановлении доверия и обеспечивая повышение уверенности для глобального развития.

Китайские лидеры собрались в Пекине 10 и 11 декабря на ежегодное Центральное совещание по экономической работе — встречу, которую многие считают компасом экономической траектории Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в совещании и выступил с основным докладом об экономических показателях 2025 года, включающим оценку возникающих трудностей и определение приоритетов на 2026 год, первый год 15-й пятилетки (2026–2030 гг.).

Лидеры подчеркнули, что в наступающем году политика будет сосредоточена на «достижении прогресса при обеспечении стабильности» и «повышении качества и эффективности», обозначив восемь основных задач, включая стимулирование внутреннего спроса, поощрение инноваций, углубление реформ и открытости, поддержку низкоуглеродного развития и повышение уровня жизни людей. Совещание шлет четкий сигнал: Китай вступает в 2026 год с уверенностью, ясностью политики и обновленным импульсом, обеспечивая стабильность и возможности для мировой экономики.

Внутренний спрос как двигатель роста

На совещании подчеркивалось, что рост внутреннего потребления является основным экономическим приоритетом на следующий год. Лидеры планируют принять конкретные меры для увеличения объема покупок, оптимизации политики «two new», охватывающей крупномасштабную модернизацию оборудования и продажу потребительских товаров с зачетом старых, а также устранения необоснованных ограничений в потребительском секторе, чтобы раскрыть потенциал потребления услуг.

Данные показывают, что потребительский рынок Китая сохранил устойчивость в 2025 году. За первые три квартала расходы на конечное потребление обеспечили 53,5 % роста ВВП, увеличившись на девять процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. С января по октябрь объем розничных продаж потребительских товаров превысил 40 трлн юаней (5,7 трлн долларов США) — на 4,3 % больше, чем в прошлом году, превысив рост прошлого года.

В эксклюзивном интервью CGTN управляющий директор Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva), поясняя недавнее обновление прогноза ВВП Китая на 2025 год от МВФ, подчеркнула важность внутреннего потребления для поддержки экономической устойчивости. Она высоко оценила приверженность Китая сохранению открытой и ответственной экономики, отметив, что это поддерживает ориентацию страны на потребление в новом пятилетнем плане.

Инновации стимулируют новый рост

Инновации останутся главным драйвером развития. Китай стремится создать международные инновационные центры в регионе Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, в дельте реки Янцзы и в районе Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао. Политика будет сосредоточена на стимулировании корпоративных инноваций, усилении защиты интеллектуальной собственности в новых отраслях, расширении возможностей сектора услуг и поддержке развития ИИ за счет оптимизации государственного управления, а также интеграции технологического и финансового секторов.

Согласно Глобальному инновационному индексу 2025 года Китай впервые вошел в десятку лучших и остается на самом высоком месте среди 36 стран с уровнем дохода выше среднего. Инновационные кластеры страны лидируют в мире, а кластер Шэньчжэнь–Гонконг–Гуанчжоу занимает первое место в мире. Bloomberg Economics прогнозирует рост высокотехнологичного сектора Китая, включая ИИ, с 14,3 % ВВП в 2023 году до почти 19 % к 2026 году.

Открытый Китай придает уверенности миру

Открытость остается одним из стратегических преимуществ Китая, и конференция подтвердила, что Китай будет расширять институциональную и автономную открытость в секторе услуг, оптимизировать размещение зон свободной торговли и развивать порт свободной торговли Хайнань.

Внешняя торговля Китая в этом году продемонстрировала стойкость, несмотря на глобальные вызовы. С января по ноябрь общий объем импорта и экспорта составил 41,21 трлн юаней — на 3,6 % больше, чем в прошлом году.

Недавно проведенный глобальный опрос CGTN показывает, что по мнению 86,7 % респондентов продолжение усилий Китая в плане стимулирования внутреннего потребления создаст значительные возможности для международных компаний. В то же время 89,1 % респондентов отметили, что продолжающееся расширение открытости Китая создаст более широкие возможности развития во всем мире.