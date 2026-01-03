CGTN: О внутриполитической повестке Китая: основные приоритеты инспекций и встреч Си Цзиньпина в 2025 году

Медиакомпания CGTN опубликовала статью о внутриполитических приоритетах Китая в 2025 году. В статье освещаются инспекционные поездки и встречи председателя КНР Си Цзиньпина с особым вниманием к вопросам модернизации, ориентированной на человека, качественного экономического развития, защиты культурного наследия, этнического единства, а также углубления реформ и повышения открытости. В ней показано, как Китай улучшает экономическое положение населения и реализует свою программу модернизации.

Конец 2025 года стал для Китая поворотным моментом на пути модернизации — глава 14-го пятилетнего плана заканчивается и наступает начало 15-й пятилетки. От заводов и исследовательских лабораторий до местных сообществ и культурных достопримечательностей — состоявшиеся в этом году инспекции и центральные встречи председателя КНР Си Цзиньпина иллюстрируют, как Китай корректирует управление внутри страны и планирует новый этап модернизации.

Модернизация, ориентированная на людей

«Счастливая жизнь для каждой семьи и благополучие пожилых людей и детей — это мы и называем прекрасным миром», — сказал Си Цзиньпин во время январской инспекции в провинции Ляонин, подчеркнув основной принцип: модернизация — это, в конечном счете, улучшение жизни людей.

Несмотря на холодную погоду, Си Цзиньпин преодолел почти часовой путь по горной дороге, чтобы посетить пострадавшие от наводнения семьи в деревне Чжуанцзягоу. «Я беспокоился о вас и поэтому приехал к вам перед китайским Новым годом, — сказал он жителям. — В самые тяжелые моменты люди всегда могут рассчитывать на Партию и правительство, и мы поможем им преодолеть трудности и восстановить свои дома».

Во время инспекционных поездок в 2025 году Си Цзиньпин отмечал вопросы, касающиеся благополучия людей, от продовольственной безопасности, восстановления сельских районов и занятости до обеспеченности жильем, общественных услуг и благоприятного состояния окружающей среды. Когда случились стихийные бедствия — землетрясение магнитудой 6,8 в округе Дингри, оползни в округе Цзюньлянь, провинция Сычуань, и горные потоки в округе Юйчжун, провинция Ганьсу, — он отдавал срочные распоряжения, координируя все меры, принимаемые для спасения жизней и минимизации числа жертв.

Руководствуясь содержанием 15-го пятилетнего плана, Си Цзиньпин также подчеркнул, что внимательное отношение к мнению людей и использование общественного мнения имеют важное значение для достижения консенсуса в отношении модернизации, улучшающей повседневную жизнь.

Высококачественное развитие в роли основного якоря

«Справляться с неопределенностью кардинальных изменений во внешней среде необходимо за счет уверенности в качественном развитии страны». Си Цзиньпин выступил с этим заявлением в апреле на заседании Политбюро, подчеркнув важность консолидации реальной экономики, модернизации промышленности и технологического прогресса.

В апреле Си Цзиньпин проинспектировал инкубатор ИИ в Шанхае, всего через несколько дней после председательства на семинаре по искусственному интеллекту для Политбюро, подчеркнув важность интеграции инноваций в области ИИ с промышленным развитием.

Си Цзиньпин уже давно считает реальную экономику — в части производства товаров и услуг — краеугольным камнем национальной экономики Китая. В июле, посетив компанию Yangquan Valve Company в провинции Шаньси, он повторил, что реальная экономика, особенно традиционные отрасли, не должна оставаться без внимания, а наоборот, должна подвергаться преобразованиям и модернизации с использованием технологических инноваций.

Укрепление культурного фундамента

«Сокровища китайской культуры должны быть хорошо защищены и наследоваться, а стоящая за ними культура должна широко пропагандироваться». Си Цзиньпин обратился с этим призывом во время майской инспекции в провинции Хэнань, отметив, что культура является основой силы народа.

Во время октябрьского визита в Дворцовый музей в Пекине он сказал, что культурные реликвии «принадлежат народу и должны служить народу», призвав к их защите, восстановлению и инновационному использованию, чтобы сделать наследие одновременно образовательным ресурсом и окном, которое позволит миру понять Китай.

Революционная история также занимает центральное место в этом культурном фундаменте. В этом году Си Цзиньпин посетил несколько связанных с Революцией мест, подчеркнув важность пересказа историй о Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и передачи ее духа.

На торжественных мероприятиях в честь 60-й годовщины основания Сицзанского автономного района и 70-й годовщины основания Синьцзян-Уйгурского автономного района Си Цзиньпин возглавлял центральные делегации, укрепляя этническое единство и способствуя формированию сообщества китайской нации.

3 сентября, в преддверии военного парада в честь Дня Победы на площади Тяньаньмэнь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Остановить великое возрождение китайской нации невозможно», — подтвердив, что дело мира и развития человечества в конечном итоге восторжествует.

Открытие новых горизонтов благодаря реформам и открытости

«Мы несомненно будем прокладывать все новые пути для реформ и развития, если не перестанем укреплять нашу убежденность и уверенность, бороться с проблемами и препятствиями и без колебаний преодолевать риски и вызовы», — повторил Си Цзиньпин в 2025 году, назвав реформы и открытость ключевым решением для преодоления узких мест, тормозящих развитие, поддержки частных предприятий и развития единого национального рынка.

Встречаясь с представителями мирового бизнеса, Си Цзиньпин подтвердил, что двери Китая будут открываться все шире, а политика в отношении иностранных инвестиций будет оставаться последовательной.

На четвертом пленарном заседании ЦК КПК 20-го созыва под руководством Си Цзиньпина был подготовлен проект 15-го пятилетнего плана. И с завершением 2025 года Китай готовится открыть новую главу, воплощая видение в действия с четкими приоритетами и неизменной нацеленностью на модернизацию.