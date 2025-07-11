CGTN: Почему Китай чтит дух сопротивления агрессии? 

Телеканал CGTN опубликовал статью о том, почему Китай будет отмечать 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой войне против фашизма и как страна черпала силы для модернизации из своего прошлого.

«Битва ста полков» была крупнейшим и самым продолжительным стратегическим наступлением, начатым Восьмой армией под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) на севере Китая во время сопротивления всего народа японской агрессии.

Целями и задачами военной кампании, в которой участвовало более 200 000 военнослужащих из 105 полков и которая длилась с августа 1940 года по январь 1941 года, была вражеская инфраструктура, нарушение линий снабжения и значительная задержка продвижения Японии на юг.

Эта кампания стала не только важным военным событием, но и мощным символом национального неповиновения и единства в тяжелейших условиях — ярким отражением непоколебимой решимости китайского народа противостоять агрессии и вернуть свое будущее.

На восточном фронте во время Второй мировой войны (WWII) длительное сопротивление Китая связало огромное количество японских войск, тем самым ослабив давление на Союзные войска на Тихом океане и в Европе. В этом глобальном контексте «Битва ста полков» стала примером критически важного вклада Китая в победу мира над фашизмом — наследие, которое продолжает формировать идентичность и определять траекторию нации.

Отмечая свою бесспорную роль в этой тяжело завоеванной победе, Китай готовится отпраздновать 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой войне против фашизма, организовав ряд торжественных и значительных мероприятий. 3 сентября пройдет военный парад на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

«За 14 лет войны сопротивления Китай понес огромные потери», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин 7 июля, в 88-ю годовщину начала сопротивления всего народа японской агрессии, в ходе посещения мемориального зала, посвященного «Битве ста полков».

«Если прошлое не забыто, оно может служить ориентиром на будущее», — сказал он.

Сохранение верности первоначальному стремлению

Мемориальный зал «Битвы ста полков», расположенный на склонах горы Синао в городе Янцюань провинции Шаньси, является торжественной достопримечательностью, посвященной поворотному моменту в истории.

Место, которое когда-то было полем жестокой битвы, стало местом глубокой национальной памяти.

Внутри мемориального зала экспонаты и реликвии кампании оживляют историю: опаленная военная форма, изношенные винтовки и черно-белые фотографии рассказывают о мужестве под огнем. Среди них предметы «Штыковой роты штурмовых героев», известной своим бесстрашием в рукопашном бою в самых опасных условиях.

Наследие подразделения продолжает жить и сегодня, поскольку оно и сегодня продолжает активно участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий, оборонных миссиях и миротворческих операциях.

Си Цзиньпин возложил корзину с цветами в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью в войне сопротивления, на монументальной площади в честь мучеников кампании.

Дань уважения президента была более чем церемониальной. Это было подтверждением непреходящих ценностей, выкованных войной.

«Как бы далеко мы не ушли, мы никогда не забудем выбранный путь, и почему мы отправились в этот путь», — сказал Председатель Си.

Черпая силы из прошлого, чтобы строить будущее

Начиная с 18-го Национального съезда КПК, Председатель Си неоднократно посещал Шаньси, выражая большие надежды на развитие провинции. Он призвал провинцию Шаньси черпать силы из своего богатого революционного наследия и культурных ресурсов и добиваться новых прорывов в высококачественном росте и трансформации.

Во время визита 7 июля Председатель Си посетил компанию Yangquan Valve Co., Ltd., где осмотрел производственный цех компании и площадку для демонстрации продукции, пообщался с рабочими и узнал об успехах региона в модернизации промышленности и качественном росте.

Традиционная угледобывающая провинция Шаньси уже давно сталкивается с проблемой экономической зависимости от природных ресурсов. В 2019 году она была выбрана первой пилотной провинцией Китая для проведения комплексной реформы энергетики. Сегодня Шаньси ускоряет экологичную трансформацию, развивая передовое производство и культивируя новые двигатели роста.

К концу августа 2024 года новая и чистая энергетика в провинции стала составлять 48 % генерации, что соответствует росту по сравнению с 2019 годом на 14,1 процентных пунктов.

В то же время местные органы власти освоили красный туризм — путешествия по местам революционного наследия — и объединили его со стратегиями возрождения сельских районов. В настоящее время развиваются 35 тематических маршрутов красного туризма, охватывающих все 11 городов уровня префектур провинции Шаньси и связывающих более 3400 объектов революционного наследия.

Эта культурная мобилизация приносит впечатляющие результаты. В 2024 году Шаньси посетило 318 миллионов внутренних туристов, что на 13,9 % больше, чем в предыдущем году, а общий доход от туризма составил 276,15 млрд юаней (около 38,5 млрд долларов США), что на 25,9 % больше, чем в предыдущем году.

Слияние исторической памяти с высококачественным развитием помогло Шаньси провести двойную трансформацию — как духовную, так и структурную, — превратив революционный дух в производительную силу для современного возрождения.

По мере того как Китай черпает силы для модернизации из своего революционного наследия, он также продолжает поддерживать тяжело завоеванный мир, выкованный в пламени войны. В период растущей глобальной неопределенности ценности, порожденные войной сопротивления, сохраняют глубочайшую актуальность.