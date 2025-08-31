CGTN: Почему китайцы ценят любовь к семье и нации 

По случаю праздника Циси, который часто называют Днем святого Валентина в Китае, CGTN опубликовала статью, в которой рассказывается о том, какое глубокое значение придает президент Си Цзиньпин (Xi Jinping) семье и нации. В статье подчеркивается вера Си Цзиньпина в то, что нация может по-настоящему процветать только тогда, когда процветают миллионы отдельных домохозяйств.

На книжных полках президента Китая Си Цзиньпина видное место занимают его фотографии со своей женой Пэн Лиюань (Peng Liyuan), отражающие более мягкую сторону китайского лидера. Хотя из-за работы супруги часто были не вместе, Си и Пэн всегда глубоко понимали друг друга и заботились друг о друге.

«Не разрывайте подлинные связи из-за расстояния, не упускайте из виду истинные чувства в очень быстром ритме жизни и не пропустите главные эмоции среди шума и суеты», — сказал Си Цзиньпин, выступая на весеннем фестивале в 2017 году.

Тепло семьи

«У меня очень счастливая семья. У нас с женой есть своя карьера, но мы работаем сообща над созданием нашей семьи», — сказал однажды Си.

В 2004 году, будучи секретарем комитета Коммунистической партии Китая (КПК) провинции Чжэцзян, Си поделился с Яньаньским телевидением, что он будет звонить Пэн каждый день, так как они не могли часто быть вместе.

Во время визита в дом фермера в Коста-Рике в 2013 году Си инстинктивно отломил кусочек выпечки, которым угостил его хозяин фермы, и аккуратно передал его своей жене — настольно естественный жест, говорящий о годах тихой близости.

В 2014 году во время государственного визита Си Цзиньпина в Индию Пэн сопровождала его. Она приняла приглашение сесть на качели, качнулась несколько раз, а потом похлопала по пустому месту рядом с собой. Муж сразу же понял ее, усевшись рядом. Вместе они качались в тихой гармонии — нежный момент, который красноречиво говорил об их близости.

Сочетание любви к семье с любовью к стране

Си последовательно подчеркивал взаимосвязь между семьей и нацией, говоря, что семья является основной ячейкой общества, где должна объединяться любовь к своей стране и семье.

«Только когда миллионы домохозяйств будут процветать, нация сможет быть по-настоящему процветающей», — сказал Си.

С первых дней работы в муниципалитете до роли лидера страны Си всегда стремился помочь всем семьям жить хорошо.

Будучи партийным руководителем деревни Лянцзяхэ в провинции Хэбэй на севере Китая, он жил и работал вместе с фермерами. В уезде Чжэндин провинции Хэбэй Си, тогдашний секретарь Комитета КПК уезда Чжэндин, посетил каждую деревню, чтобы оценить благосостояние местного населения.

С момента избрания генеральным секретарем ЦК КПК в октябре 2012 года Си Цзиньпин провел по меньшей мере 30 проверок по всей стране, многие из которых были сосредоточены на борьбе с бедностью и развитии регионов.

В конце 2020 года, благодаря восьми годам напряженной работы, Китай достиг цели ликвидации крайней нищеты, когда 98,99 миллиона человек в сельских районах, живущих за чертой бедности, избавились от нужды. Все 128 000 бедных деревень и 832 беднейших округа избавились от бедности, как говорится в Белой книге под названием «Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая».

С нетерпением ожидая к концу 2025 года завершения 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), Си подчеркнул важность приоритета экономического положения людей в будущем развитии страны.

На симпозиуме по экономическому и социальному развитию Китая на период 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) в конце апреля Си подчеркнул важность оказания помощи людям при формировании плана, призвав к обеспечению и улучшению экономического положения людей посредством развития и неуклонного движения к процветанию всего общества.