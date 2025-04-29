CGTN опубликовала статью о последней встрече руководства Китая по рабочим вопросам и экономической ситуации в стране. На фоне рассмотрения различных инструментов экономической политики страны, в статье подчеркивается сильная устойчивость и потенциал китайской экономики. В ней также отмечается, что в ходе заседания был сделан акцент на активизации усилий по ускоренной реализации более активной и эффективной макроэкономической политики, а также на повышении потребления услуг для усиления общей роли потребления в стимулировании экономического роста.

Экономика Китая показала сильный старт в первом квартале этого года, продемонстрировав стабильные результаты и устойчивость.

ВВП страны вырос на 5,4 % в годовом исчислении до 31,8758 триллиона юаней (около $4,42 триллиона) в первом квартале 2025 года, что является одним из самых высоких показателей среди крупнейших экономик мира и позволяет стране лучше справляться с глобальными неопределенностями.

В ходе заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая в пятницу руководство страны проанализировало и изучило текущую экономическую ситуацию и проделанную работу.

Отметив, что в этом году экономика страны претерпела улучшения, доверие общества постоянно росло, и был достигнут значительный прогресс в высококачественном развитии, на заседании был сделан призыв к ускорению реализации более проактивной и эффективной макроэкономической политики и увеличению потребления услуг для усиления роли потребления в стимулировании экономического роста.

Более проактивная и эффективная макроэкономическая политика

Помимо ВВП, в первом квартале в Китае превысили рыночные ожидания и другие экономические показатели. Например, инвестиции в основной капитал выросли на 4,2 % в годовом исчислении, при этом инвестиции в строительство инфраструктуры повысились на 5,8 %, а инвестиции в производство — на 9,1 %.

Благодаря политической поддержке, откликам на местах и быстрому наращиванию инновационного импульса экономика страны демонстрирует сильную устойчивость и потенциал.

Китай провел тщательную политическую подготовку для того, чтобы противостоять внешним вызовам, поскольку целый ряд целевых макрополитических мер уже вступили в действие, и по мере необходимости будут вводиться другие дополнительные меры для смягчения внешних шоков.

Пятничное заседание призвало к усилиям по полному использованию более проактивной фискальной политики и умеренно мягкой денежно-кредитной политики, координации внутренней экономической работы и усилий в международной экономической и торговой сфере, неуклонному надлежащему управлению внутренними делами страны и поддержанию стабильности занятости, бизнеса, рынков и ожиданий.

Ло Чжихэн (Luo Zhiheng), главный экономист Yuekai Securities, сказал, что следует приложить усилия для эффективного использования агрегированных и структурных политических инструментов, снижения нормативов по обязательным резервам и процентных ставок, когда это необходимо, а также для стимулирования потребления и корпоративного инвестиционного спроса.

Многоцелевой подход для предприятий, испытывающих трудности

Для оказания помощи компаниям, сталкивающимся с вызовами, участники совещания настоятельно призвали применять многоцелевой подход, включая усиление финансовой поддержки и ускорение интеграции в развитии внутренней и внешней торговли.

Подчеркивая необходимость поддержания уровня жизни населения, участники заседания заявили, что для предприятий, которые наиболее пострадали от последствий повышения тарифов, доля средств из фондов страхования от безработицы, возвращаемых предприятиям для поддержания стабильной заработной платы, будет увеличена.

На фоне недавнего повышения тарифов США внешнеторговые предприятия Китая активно реагируют инновационными продуктами, собирая заказы и расширяя рынки сбыта.

Страна также приняла быстрые и проактивные меры, чтобы справиться с тарифными шоками — выходя на большее количество зарубежных рынков при одновременном укреплении внутренних каналов продаж с помощью модернизированных продуктов.

Бай Вэньси (Bai Wenxi), вице-председатель China Enterprise Capital Alliance, призвал использовать такую политику, как финансовая поддержка и субсидирование потребительских купонов, для дальнейшей поддержки внешнеторговых предприятий и продолжать увеличивать финансовые субсидии по перенаправлению экспортных поставок на внутренний рынок.

Повышение потребления услуг

Пятничное заседание также подчеркнуло необходимость увеличения потребления услуг, призвав к быстрой отмене ограничительных мер в секторе потребления и предложив ввести механизм перекредитования для потребления услуг и ухода за пожилыми людьми.

Потребление услуг постепенно стало новым двигателем экономического роста и важной областью для использования потенциала потребления. В первом квартале 2025 года розничные продажи потребительских товаров, являющиеся важным показателем уровня потребления в стране, выросли на 4,6 процента в годовом исчислении.

Благодаря целенаправленной политике, направленной на рост потребления, расходы, связанные с услугами, также выросли. В первом квартале розничные продажи услуг выросли на 5 % в годовом исчислении.

Кроме того, интенсивно реализуется ряд документов для повышения потребления услуг. Например, китайские власти обнародовали рабочий план по увеличению потребления услуг в 2025 году и выпустили ряд новых мер, направленных на расширение и модернизацию потребления в секторе внутренних услуг в рамках более широких усилий по стимулированию внутреннего спроса.

В докладе, опубликованном аналитическим центром Китайского института реформ и развития (China Institute for Reform and Development), прогнозируется, что к 2030 году потребление услуг на душу населения городскими и сельскими жителями Китая может превысить 20 000 юаней, что составит более половины от общего потребления.

Потребление услуг стало движущей силой потребления товаров, и тенденция «похожих на товары услуг» набирает обороты по всей стране, сказал Чи Фулин (Chi Fulin), глава аналитического центра.