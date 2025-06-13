CGTN: Рынки положительно реагируют на торговые переговоры Китая и США в Лондоне 

Первая встреча в рамках механизма торгово-экономических консультаций Китая и США продолжится во вторник в Лондоне вторым днем переговоров.

Встреча ключевых должностных лиц, представляющих две крупнейшие экономики мира, широко воспринимается как решающий шаг для ослабления напряженности между двумя странами, посылая позитивный сигнал мировой экономике.

Эти востребованные торговые переговоры состоятся всего через несколько дней после телефонного разговора между Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом США Дональдом Трампом. Они направлены на реализацию консенсуса, достигнутого обоими лидерами, и продолжение развития диалога и сотрудничества в экономической и торговой областях.

Вице-премьер Китая Хэ Лифэн (He Lifeng) возглавляет делегацию Китая в Лондоне, а министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick) и торговый представитель Джеймисон Грир (Jamieson Greer) возглавляют делегацию США.

Лондонские переговоры являются прямым результатом Женевских дискуссий в мае, когда обе стороны согласились приостановить повышение тарифов и определить механизм консультаций для продолжения переговоров.

На встрече в Женеве состоялись первые личные переговоры между высокопоставленными должностными лицами обеих стран после введения со стороны США высоких тарифов в отношении Китая в апреле и решительных ответных мер Китая.

Это повышение тарифов не только нарушило глобальную цепочку поставок, но и нанесло ущерб экономике США, повысив затраты, сократив потребление и увеличив риск экономического спада.

Опрос Harris, проведенный для агентства Bloomberg News в конце мая, показал, что многие американцы затягивают пояса. Недавний опрос Bank of America показал, что распределение инвестиций на активы США находится на самом низком уровне за почти два десятилетия. А несколько источников, включая U.S. Bank, JP Morgan и Международный валютный фонд, оценивают вероятность рецессии в США на уровне 40 %.

Учитывая указанные экономические последствия, Си Цзиньпин подчеркнул, что диалог и сотрудничество являются единственным правильным решением для обеих стран. Он приветствовал Женевские переговоры как важный шаг вперед в разрешении споров и призвал обе стороны эффективно использовать механизм экономических и торговых консультаций, стремясь к взаимовыгодным результатам в духе равенства и взаимного уважения интересов.

Китайская сторона искренне относится к этому процессу, но в то же время имеет собственные принципы, сказал Председатель Си.

Замечания Си Цзиньпина и растущий оптимизм по поводу ослабления торговых трений между Китаем и США вызвали положительную реакцию рынка. После телефонных переговоров лидеров спрос на морские перевозки вырос, что привело к всплеску фрахтовых ставок, а фондовые индексы США продемонстрировали существенный рост, отмеченный значительным ростом всех основных индексов S&P 500, Nasdaq и Dow Jones.

Ву Цзэвэй (Wu Zewei), специальный исследователь Sushang Bank, сказал, что лондонские переговоры, согласно ожиданиям, должны повысить перспективы двустороннего сотрудничества.

Он заявил, что, хотя переговоры в Лондоне будут непростыми и потребуют углубленных обсуждений, Женевские переговоры заложили прочную основу для сотрудничества, а недавний телефонный разговор между главами двух государств определил направление будущих переговоров.

«Сотрудничество между Китаем и США обладает значительным потенциалом. В будущем обе страны еще могут достичь обоюдной пользы и взаимовыгодных результатов, способствуя общему процветанию и улучшая жизнь для своих народов», — сказал г-н Ву.