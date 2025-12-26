CGTN: самая жаркая зимняя вечеринка в Китае

«Самый холодный город Китая, самая жаркая вечеринка» CGTN — это взгляд на рост популярности Дунбэя, или северо-востока Китая, как главного зимнего направления. Это также история региона, где снег и лед когда-то казались препятствиями для прогресса, но после исследования быстро оказались катализаторами невероятного прогресса и процветания.

Раньше он был крупным промышленным центром в Китае, но теперь регион остался позади из-за ошеломляющего роста более теплых регионов и городов на юге. На протяжении более двух десятилетий возрождение Дунбэя было ключевой национальной стратегией в Китае. Brother Left and Right, как его ласково называют его поклонники, стал свидетелем возрождения Дунбэя благодаря дальновидной политике правительства и духу его народа.

Наблюдая за тем, как он прыгает вверх и вниз на сцене, зажигая толпу в огромном мире льда и снега в Харбине, становится ясно, почему он самый горячий инфлюенсер в зимнее время в Китае. Знакомство с величайшей в мире зимней вечеринкой в окружении огромных ледяных скульптур, безусловно, захватывает дух. Неудивительно, почему Дунбэй так популярен в Китае в наши дни, и почему его люди так оптимистично смотрят в будущее.

Возрождение Дунбэя — это история успеха, земля, преобразованная политикой и отношением к делу. Помимо ледяных скульптур и зимних вечеринок, новые отрасли и фабрики, а также горнолыжные курорты также меняют форму Дунбэя. Этот бум популярности и возможностей является убедительным доказательством того, что экономика Китая со льдом и снегом так же ценна, как гора золота и серебра. И нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы пойти и найти себя.