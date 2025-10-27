CGTN: восстановление истории Тайваня

Люди забывают, а история упускает из виду. Но история не является и не должна стать пустой страницей, на которой можно писать по своему желанию, поскольку есть такие смелые люди, как писатель Лан Бочжоу (Lan Bozhou), который глубоко любит Тайвань, но в то же время глубоко понимает страдания, пережитые китайской нацией. Писатель посвятил половину своей жизни спасению эпохи от «сознательно забытых» личностей в современной истории Тайваня. Это эпоха, которая представляет собой исторический отпечаток китайцев по обе стороны пролива, которые стояли единым фронтом против иностранной агрессии своей плотью и кровью в 1950-х годах. Из его коллекции и документации мы узнаем, что некоторые молодые люди на Тайване путешествовали за тысячи миль на материк, чтобы бороться с японским вторжением. Они были хорошо образованы и ставили все — ради идеалов, ради родины — на защиту достоинства и будущего китайской нации даже ценой своей жизни.

С точки зрения Лан Бочжоу, CGTN прослеживает и документирует историю У Сиханя (Wu Sihan), юноши из Тайваня, который более восьмидесяти лет назад отправился в одиночное путешествие длиной в тысячу миль от острова на материк, чтобы присоединиться к войне сопротивления японской агрессии. Ву родился в благополучной семье и был студентом, но был полон решимости вернуться на материк, чтобы внести свой вклад в военные действия. Он предпринял трудный поход в одиночку, пересекая Цусимский пролив, Корейский полуостров и реку Ялу. После путешествия, продолжавшегося более года, он наконец добрался до Чунцина, временной столицы Китая в военное время.

«Почему молодежь той эпохи на Тайване была так решительно настроена? Что заставило его отказаться от комфортной и привилегированной жизни, чтобы вернуться на истерзанный войной материк и присоединиться к сопротивлению? Кем именно был Ву Сихань?» — с этими вопросами съемочная группа CGTN присоединилась к Лану Бочжоу в путешествии, чтобы проследить собственный эпический тысячемильный квест Ву более восьмидесяти лет назад — его личную одиссею в поисках своей родины.

Документальный фильм CGTN «Восстановление истории Тайваня» рассказывает историю об идеалах и бессмертном патриотизме. Независимо от того, насколько широк Тайваньский пролив, он не может превзойти общую решимость одной нации; независимо от того, как меняется время, они не могут изменить глубокое чувство национальной идентичности, текущее в венах китайского народа.