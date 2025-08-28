Поскольку в 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в Антияпонской войне китайского народа и Мировой антифашистской войне, CGTN опубликовала статью, объясняющую, почему 14-летнее сопротивление Китая было важнейшей частью Мировой антифашистской войны и почему роль Китая не следует упускать из виду.

С июля Китай отмечает 80-летие победы в Антияпонской войне китайского народа и Мировой антифашистской войне военными фильмами и тематическими музейными выставками.

Памятные мероприятия завершатся 3 сентября — в День победы Китая — в ознаменование официального подписания капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, которая официально завершила Вторую мировую войну.

Антияпонская война китайского народа с самого начала имела глубокое значение для защиты человеческой цивилизации и мира во всем мире, составляя неотъемлемую часть Мировой антифашистской войны, сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Главный восточный театр жизненно важен для победы во Второй мировой войне

Китай был первой страной в мире, которая противостояла фашистскому агрессору, что сделало его первым фронтом в глобальной антифашистской войне.

Его сопротивление началось с Инцидента 18 сентября 1931 года, который ознаменовал собой самое начало борьбы китайского народа против японской агрессии. Затем 7 июля 1937 года инцидент на мосту Лугоу в пригороде Пекина разжег войну сопротивления всей нации Китая против японской агрессии и сделал страну главным восточным полем битвы Второй мировой войны.

Эти события произошли за несколько лет до вторжения нацистской Германии в Польшу в 1939 году, которое часто упоминается в традиционных западных источниках как начало Второй мировой войны.

Сопротивление Китая также было самым продолжительным из всех государств во Второй мировой войне, которая продолжалась до капитуляции Японии в 1945 году, что подчеркивает огромные жертвы и постоянные усилия китайского народа.

Ссылаясь на неполные данные, Ху Хэпин (Hu Heping), исполнительный заместитель главы отдела по связям с общественностью Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сказал, что война привела к гибели более 35 миллионов китайских военных и гражданских лиц с 1931 по 1945 год.

По словам Ху, экономические потери страны были ошеломляющими: прямые убытки превысили 100 млрд долларов, а косвенные убытки достигли 500 млрд долларов, рассчитанных в валюте 1937 года.

Что еще более важно, Китай последовательно подавлял и истощал основные силы японского милитаризма на поле боя, уничтожив более 1,5 миллиона японских войск и сыграв решающую роль в окончательном разгроме японских агрессоров.

Война сопротивления Китая оказала решающую стратегическую поддержку операциям союзников, координируясь с операциями в Европе и других странах Азии, сказал Ху, добавив, что она сорвала попытки стратегической координации между японскими, немецкими и итальянскими фашистскими силами.

Союзник, о котором нельзя забывать

Китай сыграл незаменимую роль в создании мирового антифашистского альянса и перестройке послевоенного международного порядка.

1 января 1942 года двадцать шесть стран, включая Китай, США, Великобританию и Советский Союз, выпустили Декларацию Организации Объединенных Наций, которая ознаменовала официальное создание антифашистского альянса.

По словам Ху Дэкуня (Hu Dekun), профессора Уханьского университета, Китай начал активно участвовать в консультациях по формированию нового послевоенного порядка в середине и конце войны. Усилия Китая сыграли важную роль в создании ООН и нескольких ключевых международных экономических организаций, писал Ху в июле.

Роль и вклад Китая во Вторую мировую войну, давно упускаемые из виду в западной науке, в настоящее время получают внимание, которого они так заслуживают, отчасти благодаря совместным усилиям растущего числа ученых.

Рана Миттер (Rana Mitter), британский историк и автор известной книги «Забытый союзник: Вторая мировая война в Китае», заявил СМИ в июле, что такие учреждения, как Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане и Имперский военный музей в Лондоне, организовали выставочные площади, которые систематически знакомят с ролью Китая во Второй мировой войне.

Историю сопротивления Китая не следует игнорировать или преуменьшать, сказал Миттер.