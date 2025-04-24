ChangAn Automobile внедряет инновации на тему «Вместе для умного мира» на Auto Shanghai 2025 

Интеллектуальная компания ChangAn Automobile, специализирующаяся на технологиях низкоуглеродных автомобилей, представила свою тему «Вместе для умного мира» на выставке Auto Shanghai 2025. На мероприятии в центре внимания были три основные стратегии компании: миссия Shangri-La для новой энергии, план Dubhe 2.0 для интеллекта и план Vast Ocean для глобальной экспансии, что ознаменовало начало новой главы в передовых зеленых автомобильных технологиях.

В рамках миссии Shangri-La компания разработала твердотельную батарею Golden Shield и полный спектр новых энергетических продуктов, включая трансмиссию BlueCore 3.0 и первую в отрасли технологию PREV, сочетающую технологии PHEV и REEV. План Dubhe 2.0 включает передовые интеллектуальные системы, такие как Intelligent TS Drive, Intelligent TY Cockpit и Intelligent TH Chassis. План Vast Ocean расширил глобальное присутствие ChangAn, особенно в Европе.

На выставке Auto Shanghai 2025 компания ChangAn представила три флагманские цифровые интеллектуальные модели CHANG-AN Q07, DEEPAL S09 и AVATR 06, новое поколение интеллектуальных решений от трех основных брендов. Впервые в мире компания представила линейку автомобилей будущего, которая включает в себя летающие автомобили, человекоподобных роботов, роботов-собак, колесных роботов и умные экзоскелеты.

«Восемь лет назад автомобильная промышленность находилась на пороге серьезных изменений, невиданных более чем за столетие, и вот-вот должна была начаться глубокая трансформация, включающая, среди прочего, энергетику, технологии и глобализацию, — сказал Чжу Хуаронг (Zhu Huarong), руководитель ChangAn Automobile. — С тех пор ChangAn Automobile последовательно внедряет инновации и придерживается высококлассного, интеллектуального и экологичного пути развития. Мы запустили нашу третью трансформацию бизнеса в преддверии отраслевой кривой, представив миссию Shangri-La, план Dubhe 2.0 и план Vast Ocean, которые стимулировали рост масштаба рынка, промышленной структуры и технологической мощи. Сегодня мы развиваемся как бренд мирового класса в области интеллектуальных технологий низкоуглеродных автомобилей».