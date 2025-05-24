ChangAn представила этапы глобального расширения, предусмотренные планом Vast Ocean Plan

Экономика
24 мая 2025

Компания ChangAn Automobile, специализирующаяся на интеллектуальных технологиях для уменьшения углеродного следа транспорта, запустила производство на своей первой международной производственной базе NEV в Районге, Таиланд, что одновременно совпало с выпуском 28,59-миллионного автомобиля и с празднованием 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Таиландом. Запуск завода является знаковым событием в рамках плана глобального расширения Vast Ocean Plan компании ChangAn, который определяет переход от превращения брендов компании в международные к экспорту целых отраслей.

Чжу Хуаронг (Zhu Huarong), председатель правления ChangAn Automobile, поделился: «Наша цель — построить этот завод как глобальный эталон. Мы сохраним стремление к долгосрочному росту и взаимовыгодной локализованной коммерческой деятельности с низким углеродным следом. Миссией компании ChangAn является лидерство в сфере экологичного транспорта и польза для жизни людей, и несмотря на огромные проблемы, возникшие сейчас из-за антиглобализации, мы сохраняем полную приверженность нашему плану Vast Ocean Plan».

План Vast Ocean Plan компании ChangAn определяет глобальное расширение в пяти регионах, способствуя достижению компанией цели стать автомобильным брендом мирового уровня. За три года Компания подала более 14 000 заявок на патенты, из которых 70 % на изобретения, что в среднем составляет 19 заявок каждый рабочий день, сохраняя лидерство в сфере НИОКР. ChangAn готовит талантливых специалистов глобально, уделяя основное внимание профессионализму, молодости, интернационализации и ориентированности на рынки. Промышленное присутствие компании включает 20 запланированных заводов с девятью заводами мелкоузловой сборки и одним полнофункциональным автомобильным заводом. Маркетинг предполагает запуск 22 брендов в Юго-Восточной Азии, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке с более чем 9000 представительств. Инвестиции с учетом ESG-факторов превышают 30 миллионов юаней в год, что отвечает интересам общества во всем мире.

План Vast Ocean Plan компании ChangAn ускорил глобальное расширение компании с момента начала в 2023 году. Определив пять крупных международных регионов, в 2024 году компания ChangAn поставила рекорды продаж за рубежом. С началом реализации в 2025 году нового этапа плана компания начинает распространение высококачественных изделий и услуг по всему миру с той же скоростью, что и в Китае. В Юго-Восточной Азии и Океании ChangAn развивает ключевые рынки транспорта с правосторонним управлением. Строительство завода в Районге, Таиланд, было начато в ноябре 2023 года, а серийное производство было запущено в мае 2025 года. В этом регионе модель DEEPAL S05 и версия электромобиля с увеличенным запасом хода были представлены на Международном автосалоне в Бангкоке в 2025 году. Открытие этого завода знаменует переход от экспорта продукции к экспорту целых отраслей. 23 июля 2024 года компания ChangAn провела в Латинской Америке посвященную брендам конференцию, ускорив развертывание продаж дорогостоящих моделей для удовлетворения разнообразного местного спроса. После 30 лет работы на Ближнем Востоке и в Африке в рамках запуска брендов в сентябре 2024 года были представлены шесть моделей на новых источниках энергии. В планы входит создание местных филиалов, совместных предприятий и расширенное обслуживание. В Европе, где компания ChangAn открыла свой Туринский центр дизайна в 2001 году, запуск брендов в Германии 21 марта 2025 года ознаменовал сохранение приверженности экологичности транспорта в новом виде посредством локализации НИОКР и реализации стратегии «В Европе, для Европы».

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