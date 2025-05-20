ChangAn, собирая 28,59-миллионный автомобиль, открыла завод в Районге 

Технологии
20 мая 2025

Компания ChangAn Automobile, специализирующаяся на интеллектуальных технологиях для уменьшения углеродного следа транспорта, запустила производство на своей первой зарубежной производственной базе транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Районге, Таиланд. Одновременно с выпуском своего 28,59-миллионного автомобиля, DEEPAL S05 с правым рулем, этот запуск ознаменовал исторический переход от экспорта продукции к полной промышленной глобализации. Премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Чинават (Paetongtarn Shinawatra) встретилась перед пресс-конференцией с председателем правления ChangAn г-ном Чжу Хуаронгом (Zhu Huarong) и выразила поддержку локализации подразделений ChangAn и развитию целой промышленной цепочки в стране. Это мероприятие проходило на фоне 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Таиландом.

Расположенный в провинции Районг, Таиланд, завод занимает площадь около 960 000 квадратных метров и в настоящее время имеет производственную мощность 100 000 автомобилей в год, которая по прогнозам будет удвоена к 2027 году. Это будет способствовать локализации, низкоуглеродному развитию и долгосрочному сотрудничеству при поддержке цепочек поставок Таиланда. Компания ChangAn также стремится создать 30 000 рабочих мест и увеличить местные налоговые поступления.

Рассматривая Таиланд как узел для Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, компания ChangAn реализует свою стратегию «В Таиланде, для Таиланда» и рассчитывает к 2030 году превысить объем продаж 5 миллионов автомобилей в мире и 3 миллиона интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии. В течение следующих трех лет ChangAn планирует запустить производство 12 моделей автомобилей на новых источниках энергии и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта и помощи водителю. Новый склад запасных частей в Районге будет служить глобальным центром для автомобилей с правым рулем, ориентируясь на уровень удовлетворенности 98 % и круглосуточную доставку заказов. В этом году компания ChangAn также обновит свою цифровую платформу обслуживания на тайском языке, добавив функции на основе ИИ, включая интеллектуальное управление автомобилем, удаленную диагностику, мониторинг аккумулятора и интеллектуальное обслуживание, для повышения удобства пользователей.

С 2017 года компания ChangAn начала реализацию своей третьей предпринимательской инициативы и добилась глобального роста за счет инициатив Green Plan (план в сфере экологии), Intelligent Plan (план в сфере интеллекта) и Vast Ocean Plan (глобальный план). Компания создала три ключевых бренда — CHANG-AN, DEEPAL и AVATR — стремясь стать лидером в области интеллектуального транспорта с низким углеродным следом. В 2024 году мировые продажи достигли 2,684 млн автомобилей, что на 5,1 % превышает показатели прошлого года. Продажи автомобилей на новых источниках энергии достигли 735 000 единиц, рост составил 52,8 %. Компания ChangAn запустила производство в Мексике, Саудовской Аравии и Германии. С ноября 2023 года компания представила в Таиланде семь моделей, в том числе DEEPAL S07, E07 и AVATR 11, которых было продано свыше 14 000 штук, что стало четвертым показателем в этой стране.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Культура и бизнес: ОТП Банк представил арт-проект в Омске

Новости

Группа «Уралхим» — участник международной выставки в Азербайджане

Экономика

Одно из предприятий «СУЭК-Красноярск» отгрузило 1,2 млрд тонн угля

Общество

Рост рынка фитнес-услуг: новые лидеры переписывают правила игры Темпы роста. Перезапуск фитнес-индустрии