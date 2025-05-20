ChangAn, собирая 28,59-миллионный автомобиль, открыла завод в Районге 

Компания ChangAn Automobile, специализирующаяся на интеллектуальных технологиях для уменьшения углеродного следа транспорта, запустила производство на своей первой зарубежной производственной базе транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Районге, Таиланд. Одновременно с выпуском своего 28,59-миллионного автомобиля, DEEPAL S05 с правым рулем, этот запуск ознаменовал исторический переход от экспорта продукции к полной промышленной глобализации. Премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Чинават (Paetongtarn Shinawatra) встретилась перед пресс-конференцией с председателем правления ChangAn г-ном Чжу Хуаронгом (Zhu Huarong) и выразила поддержку локализации подразделений ChangAn и развитию целой промышленной цепочки в стране. Это мероприятие проходило на фоне 50-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Таиландом.

Расположенный в провинции Районг, Таиланд, завод занимает площадь около 960 000 квадратных метров и в настоящее время имеет производственную мощность 100 000 автомобилей в год, которая по прогнозам будет удвоена к 2027 году. Это будет способствовать локализации, низкоуглеродному развитию и долгосрочному сотрудничеству при поддержке цепочек поставок Таиланда. Компания ChangAn также стремится создать 30 000 рабочих мест и увеличить местные налоговые поступления.

Рассматривая Таиланд как узел для Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, компания ChangAn реализует свою стратегию «В Таиланде, для Таиланда» и рассчитывает к 2030 году превысить объем продаж 5 миллионов автомобилей в мире и 3 миллиона интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии. В течение следующих трех лет ChangAn планирует запустить производство 12 моделей автомобилей на новых источниках энергии и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта и помощи водителю. Новый склад запасных частей в Районге будет служить глобальным центром для автомобилей с правым рулем, ориентируясь на уровень удовлетворенности 98 % и круглосуточную доставку заказов. В этом году компания ChangAn также обновит свою цифровую платформу обслуживания на тайском языке, добавив функции на основе ИИ, включая интеллектуальное управление автомобилем, удаленную диагностику, мониторинг аккумулятора и интеллектуальное обслуживание, для повышения удобства пользователей.

С 2017 года компания ChangAn начала реализацию своей третьей предпринимательской инициативы и добилась глобального роста за счет инициатив Green Plan (план в сфере экологии), Intelligent Plan (план в сфере интеллекта) и Vast Ocean Plan (глобальный план). Компания создала три ключевых бренда — CHANG-AN, DEEPAL и AVATR — стремясь стать лидером в области интеллектуального транспорта с низким углеродным следом. В 2024 году мировые продажи достигли 2,684 млн автомобилей, что на 5,1 % превышает показатели прошлого года. Продажи автомобилей на новых источниках энергии достигли 735 000 единиц, рост составил 52,8 %. Компания ChangAn запустила производство в Мексике, Саудовской Аравии и Германии. С ноября 2023 года компания представила в Таиланде семь моделей, в том числе DEEPAL S07, E07 и AVATR 11, которых было продано свыше 14 000 штук, что стало четвертым показателем в этой стране.