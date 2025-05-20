ChangAn запускает завод в Районге, ориентируясь на устойчивое производство, эффективность, стоимость и качество 

Технологии
20 мая 2025

ChangAn Automobile, компания, занимающаяся внедрением интеллектуальных технологий низкоуглеродного транспорта, официально открыла свою первую международную производственную базу новых энергетических транспортных средств (NEV) в Районге, Таиланд, которая объединяет устойчивое, низкоуглеродное, гибкое производство и интеллектуальные цифровые системы, ориентированные на эффективность, стоимость и качество. Запуск знаменует собой ключевую веху для ChangAn в его международной производственной структуре и вводит передовые интеллектуальные производственные мощности в автомобильную промышленность Таиланда.

Открытие завода ChangAn в Районге знаменует собой новый этап плана Vast Ocean, переходящий от экспорта продукции к промышленной глобализации. Он демонстрирует потенциал компании в глобальной экспансии по продуктам, умному производству, брендингу и зеленым цифровым инновациям.

Являясь ключевым производственным центром, завод имеет пять интеллектуальных цехов, включая сварочные работы, покраску, сборку двигателей и аккумуляторов, с 90% автоматизацией на ключевых станциях контроля качества, одних из самых высоких в автомобильной промышленности Таиланда. Завод оснащен энергосберегающими и экологически чистыми функциями, соответствующими целям зеленого развития. Фотоэлектрическая система мощностью 14 МВт обеспечит 45% электроэнергии станции. Рециркуляционные воздушные башни, жалюзи, естественное освещение и рециркуляция дождевой воды позволят сократить потребление энергии для освещения и вентиляции, повысить эффективность использования воды и снизить затраты на электроэнергию примерно на 5%.

Компания ChangAn внедрила инновационную и гибкую производственную систему для снижения производственных затрат и эффективного производства дорогостоящих автомобилей. В сварочной мастерской представлены 39 роботов и передовые методы соединения материалов, включая FDS, EPS и SPR, обеспечивающие прочность, выходящую за рамки традиционных методов соединения. В покрасочном цехе используется 29 роботов и усовершенствованное распыление, чтобы продлить срок службы краски до 15 лет и сократить выбросы на 40%, в то время как сборочная линия насчитывает 140 станций, в том числе 18 полностью и 125 полуавтоматических установок. Такие технологии, как автоматическая регулировка уплотнений и автономные управляемые транспортные средства, обеспечивают производство различных моделей с разной мощностью. Энергетическая мастерская поддерживает производство двигателей и аккумуляторов, включая сверхточное сопоставление плиток двигателя и визуальное руководство 22 процессами работы с аккумуляторами. Сорок пять автономных управляемых транспортных средств создают гибкую, отзывчивую производственную и транспортную систему.

Будучи цифровым заводом, ChangAn использует цифровую экосистему полного стека с микросервисной архитектурой для 100% онлайн-операций. Весь производственный процесс запланирован в режиме реального времени, что улучшает координацию цепочки поставок и сокращает цикл доставки заказов с 21 дня до 15 дней. Операционная система качества ChangAn (CAQOS) обеспечивает комплексное управление качеством запчастей поставщиков, производства транспортных средств и рыночных услуг. Во время производства используются 77 камер наблюдения и 62 надежных контрольно-пропускных пункта, создавая 71 процесс сдерживания качества для обеспечения сквозного качества деталей, производства и рыночных услуг.

Заглядывая в будущее, ChangAn стремится локализовать 80% производства на своем заводе в Районге, создать 30 000 рабочих мест и поддержать низкоуглеродный рост и развитие талантов для зеленого перехода Таиланда. Позиционируясь как центр в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ChangAn планирует к 2030 году превысить 5 миллионов глобальных продаж и 3 миллиона продаж новых энергетических транспортных средств. В течение следующих трех лет компания запустит 12 новых энергетических моделей и расширит функции ИИ. Новый центр запчастей Rayong будет поддерживать рынки правого руля с круглосуточной доставкой.

«Потратив 556 дней усердной работы и задействовав более чем 2000 сотрудников и партнеров по всему миру, мы построили завод, который является эффективным, современным и умным», — сказал Шэнь Синхуа (Shen Xinghua), управляющий директор бизнес-подразделения ChangAn Automobile Southeast Asia. «Мы здесь надолго. Вместе мы поможем сформировать более чистое, умное и сильное автомобильное будущее — в Таиланде , для Таиланда и для всего мира».

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