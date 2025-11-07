Часики тикают: анонсирован первый трейлер новогодней комедии Николая Хомерики «Тик-Так»

Комедия для влюбленных и уже не очень от создателя сериала «Чистые» и фильма «Белый снег» выходит в широкий прокат 27 ноября. Главные роли в проекте о семейной паре актеров на грани развода под Новый год сыграли Егор Корешков, Александра Власова, Олеся Иванченко, Олег Комаров, Игорь Царегородцев, Борис Каморзин, Ксения Каталымова и Ольга Хохлова. Премьера трейлера состоялась в VK Видео.

Новогодняя комедия производства продюсерского центра ArtMasters при поддержке Министерства культуры РФ выйдет на большие экраны 27 ноября. Дистрибьютором картины Николая Хомерики станет компания «Центр Кино».

Семейная чета актеров Савельевых планирует развод после 15 лет брака – их не останавливает даже приближающийся Новый год. Осталось отыграть последний детский спектакль в роли Деда Мороза и Снегурочки, но у судьбы свои планы: во время представления Артем и Алена случайно оказываются запертыми в гримерке вместе с тикающей бомбой. Так спасение брака буквально оказывается вопросом жизни и смерти.

Борислав Володин, генеральный продюсер, руководитель экосистемы ArtMasters: «Это светлая и добрая история о семейных ценностях, которая будет близка и понятна взрослым и детям. Ведь главное чудо — это искренняя любовь. Наша команда в это верит и хочет донести душевное тепло до каждого в этот Новый год. Поэтому мы так кропотливо работали над сценарием, подбирали актеров и локации, где будем воспроизводить новогодние сцены».

Николай Хомерики, режиссёр: «Наш фильм поднимает непростую тему разводов, подчеркивая, что за любовь всегда стоит бороться. Не стоит спешить и расставаться, когда возникло недопонимание. Нужно постараться поговорить друг с другом, выяснить, что каждый из вас чувствует, какие есть проблемы. Особенно, если в семье дети».

Длительный кастинг на роли главных героев увенчался актерским успехом – образы первого плана воплотят Егор Корешков и Александра Власова.

Егор Корешков, исполнитель роли Артема Савельева: «Это очень понятная, близкая каждому ситуационно-человеческая комедия. В ней каждый узнает себя — в спешке, в недосказанности, в забавных попытках сохранить отношения. Мой герой, вроде бы, обычный человек, но в нем есть трещина, через которую видно время — его страхи, сожаления, попытки быть понятым. Мне было интересно уловить этот внутренний ритм, когда снаружи ты собран, а внутри — полный хаос. А еще фильм дал ощущение времени — как оно уходит, как его пытаешься догнать, остановить, обмануть. И напомнил, что даже в самых простых, бытовых, историях есть место настоящим чувствам и абсурду».

Александра Власова, исполнительница роли Алёны Савельевой: «Моя героиня — это собирательный образ девушки, женщины, которая устала от непонимания в отношениях, устала «тащить» все сама, которая хочет развития для семьи и себя, но бороться уже нет сил. Где-то она покажется стервозной, но в таком ее проявлении, в ее сарказме — много накопившейся боли. Думаю, многие узнают себя в нашей паре, и эта добрая, новогодняя история поможет им разобраться в себе».

Олеся Иванченко, исполнительница роли одной из героинь новогоднего спектакля: «Мой персонаж — это смелая и активная девушка Настя, которая волей судеб, подрабатывает аниматором в региональном ДК. Параллельно Настя работает зоопсихологом. Но что-то мне подсказывает, что ей все нравится!».