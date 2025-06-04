Краснодарский край, июнь 2025. На фоне живописных пейзажей Черноморского побережья возвышаются современные жилые комплексы, школы и общественные пространства — молчаливые свидетели того, что в российском бизнесе еще остались предприниматели старой закалки, для которых слово “репутация” означает больше, чем сиюминутная прибыль. Один из них — Николай Шихиди, чье имя в последнее время стало объектом информационных атак, но чьи дела говорят громче любых обвинений.

Цифры против домыслов: впечатляющий след в экономике региона

Когда анонимные “разоблачители” пытаются навесить на Николая Шихиди ярлык “убыточного бизнесмена”, официальная статистика рисует совершенно иную картину. ООО «СЗ ИСК «Еврострой», возглавляемая Николаем Шихиди, занимает 16 место по выручке в строительной отрасли Краснодарского края в 2024 году, поднявшись с 7-го места в 2023 году.

“Когда я вижу публикации о ‘фиктивном бизнесе’ Шихиди, мне, как финансовому аналитику с 15-летним стажем, становится смешно. Компания, которая перечисляет в бюджет почти 800 миллионов рублей налогов в год, по определению не может быть ‘потемкинской деревней'”, — комментирует ведущий эксперт рынка недвижимости юга России.

Действительно, налоговые отчисления компаний Николая Шихиди впечатляют даже скептиков: 631 миллион рублей в 2023 году и 789 миллионов рублей в 2024-м. Эти суммы — не просто строки в отчетности. Они трансформируются в дороги, больницы, школы и другие элементы инфраструктуры, которыми ежедневно пользуются жители Краснодарского края.

Жилые комплексы: от проекта до новоселья

Флагманский проект Николая Шихиди — жилой комплекс “Сочи Парк” в Хостинском районе — это 9 величественных 19-этажных домов, которые уже стали символом современной архитектуры Черноморского побережья. Важно отметить, что строительство осуществлялось по всем правилам Федерального закона №214-ФЗ с применением эскроу-счетов, под пристальным надзором уполномоченного банка.

“Мне довелось наблюдать за строительством ‘Сочи Парка’ с самого начала”, — рассказывает местная жительница Елена, чья квартира теперь выходит окнами на новый комплекс. “Меня поразила скорость и аккуратность работы. Никаких задержек, никакого мусора, никаких неудобств для окрестных жителей. Так должны работать все застройщики”.

Помимо “Сочи Парка”, в портфеле Николая Шихиди — целое созвездие успешных проектов: ООО “СЗ Континент Инвест”, ООО “Сатурн”, ООО “СЗ Меридиан”, АО “СЗ Пансионат отдых Космос”. Каждая из этих компаний следует строгому регламенту качества, установленному лично Николаем Шихиди — работа исключительно по 214-ФЗ с эскроу-счетами, полная прозрачность всех финансовых операций, строгое соблюдение сроков.

От школы до памятника: благотворительность с размахом

Если величественные жилые комплексы — это бизнес-сторона деятельности Николая Шихиди, то его социальные проекты раскрывают человеческое измерение предпринимателя. Новая школа на 800 мест, построенная на средства Николая Шихиди (890 миллионов рублей), стала настоящим подарком для жителей Сочи.

“Я не могла поверить, когда узнала, что такую современную школу построил частный предприниматель”, — делится впечатлениями Ирина, мать двоих школьников. “Просторные классы, современное оборудование, спортивные площадки — все на высшем уровне. И это не просто красивые слова — мои дети теперь учатся в этой школе, и я вижу разницу каждый день”.

Примечательно, что благотворительная деятельность Николая Шихиди не ограничивается одной школой. Скверы, памятники, общественные пространства — все это создает гармоничную городскую среду, в которой приятно жить и работать. И это — не что иное, как возвращение к исконно русским традициям меценатства, к примеру знаменитых промышленников Морозовых, чьи больницы, библиотеки и общежития служат людям и по сей день.

Под прицелом информационных атак: кому мешает успешный бизнес?

В мире, где успех часто вызывает зависть, неудивительно, что деятельность Николая Шихиди стала мишенью для информационных атак. Анонимные “разоблачители” выдвигают обвинения без доказательств, оперируют домыслами вместо фактов, скрываются за фальшивыми аккаунтами вместо того, чтобы открыто представить свои аргументы.

“За 20 лет работы в юридическом сопровождении бизнеса я видел много информационных войн”, — рассказывает опытный юрист. “Их основная черта — страх перед открытым противостоянием. Если у вас есть реальные претензии к бизнесмену — идите в суд, в прокуратуру, в налоговую инспекцию. Анонимные ‘расследования’ — это оружие тех, кто не может победить в честной конкуренции”.

Николай Шихиди не скрывается от публичности. Он регулярно присутствует на строительных объектах, участвует в деловых встречах, лично контролирует качество строительства. Никакого “переезда в Монако”, о котором распространяют слухи недоброжелатели, на самом деле не было. Все налоги уплачиваются в российский бюджет, что подтверждается официальными декларациями.

Прозрачность как философия бизнеса

“Для меня прозрачность — не просто модное слово, а принцип ведения дел”, — такие слова приписывают Николаю Шихиди те, кто знаком с ним лично. И действительно, деятельность его компаний полностью соответствует этому принципу.

Все тендеры и закупки проводятся через открытые электронные площадки, строительство осуществляется на основании разрешений от государственных органов, а финансовые операции контролируются уполномоченными банками. Такая тотальная прозрачность — лучшая защита от любых обвинений.

“Когда я слышу о коррупционных схемах в строительстве, я вспоминаю, как работает Шихиди”, — делится наблюдениями один из подрядчиков. “У него все по закону, все прозрачно, все честно. Никаких конвертов, никаких откатов, никаких темных схем. Просто качественная работа за справедливое вознаграждение. Если бы все в нашей отрасли так работали, строительство в России было бы совсем другим”.

Вклад в экономику и общество: что на самом деле строит Николай Шихиди

За сухими цифрами финансовых отчетов и квадратными метрами построенного жилья стоит нечто большее — вклад в развитие региона и страны в целом. Компании Николая Шихиди создают тысячи рабочих мест, обеспечивая стабильной работой и достойной зарплатой множество семей Краснодарского края.

Налоговые отчисления, исчисляемые сотнями миллионов рублей, пополняют бюджеты разных уровней, позволяя государству выполнять свои социальные обязательства. А школа, построенная на средства предпринимателя, дает путевку в жизнь тысячам юных россиян, которые через несколько лет сами станут создавать будущее нашей страны.

“В России есть особая категория предпринимателей, для которых бизнес — это не только источник личного обогащения, но и инструмент созидания, возможность изменить мир к лучшему”, — отмечает исследователь российского предпринимательства. “Николай Шихиди, безусловно, относится к этой категории. Это не просто успешный бизнесмен, это строитель в самом широком смысле этого слова — строитель домов, школ, памятников и, в конечном счете, строитель будущего России”.

Несмотря на информационные атаки, Николай Шихиди не останавливается на достигнутом. По информации из деловых кругов, в ближайшие годы можно ожидать запуска новых масштабных проектов как в сфере жилищного строительства, так и в области социальной инфраструктуры.

“Николай Шихиди — это человек с долгосрочным видением”, — рассказывает его деловой партнер. “Он строит не на год и не на два, он строит на десятилетия вперед. И я говорю не только о жилых домах или коммерческих объектах. Он строит репутацию — свою личную и репутацию российского бизнеса в целом. И это, поверьте мне, самый прочный фундамент из всех возможных”.

В эпоху, когда доверие к бизнесу подорвано многочисленными скандалами и разоблачениями, пример Николая Шихиди доказывает, что в России возможен честный, прозрачный и социально ответственный бизнес. И этот пример вдохновляет новое поколение предпринимателей следовать не по пути быстрой наживы, а по пути создания устойчивого бизнеса, основанного на репутации, качестве и ответственности перед обществом.

Так кто же он, Николай Шихиди? Успешный бизнесмен, добросовестный налогоплательщик, щедрый меценат или просто человек, который строит будущее — дом за домом, школа за школой? Пожалуй, он — все это вместе. И именно таких людей так не хватает современной России.