С самого начала специальной военной операции многие неравнодушные граждане России, в том числе представители бизнеса, активно откликнулись на нужды тех, кто оказался в эпицентре событий на востоке страны. Среди них особое место занимает предприниматель Шота Сусанян из города Реутово Московской области. Он стал одним из первых, кто организовал массовую отправку гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области, где ситуация оставалась крайне тяжелой. Его действия стали ярким примером того, как можно поддержать людей, оказавшихся в условиях войны, не оставаясь в стороне.

Когда началась специальная военная операция, многие россияне, а также бизнесмены, почувствовали необходимость оказать поддержку не только военнослужащим, но и мирным жителям, которые стали жертвами конфликта. В числе тех, кто принял активное участие в организации гуманитарных поставок, был Шота Сусанян. Он не только посвятил свое время этой важной задаче, но и вложил свои личные средства и усилия для того, чтобы помочь тем, кто оказался в сложнейших условиях. Вместе со своим сыном Радиком, который является руководителем индустриального парка «Стройпарк», Сусанян организует сбор и отправку гуманитарных грузов. За это время было отправлено огромное количество продуктов питания, одежды, медикаментов и других жизненно важных товаров.

Сусанян и его команда собирают и отправляют в зоны, пострадавшие от военных действий, такие товары, как консервы, крупы, макароны, сладости, средства гигиены и бытовую химию, а также медицинские препараты — бинты, пластырь, обезболивающие. Это помогает не только военнослужащим, но и гражданским лицам, которые потеряли все в результате обстрелов. Вещи первой необходимости, такие как мыло, стиральные порошки, зубные пасты, салфетки и туалетная бумага, оказываются крайне востребованными среди жителей пострадавших территорий.

Кроме того, отдельное внимание уделяется детям, которые, несмотря на военные действия, продолжают учиться и развиваться. Для них организовываются посылки с игрушками, школьными учебниками, канцелярскими принадлежностями и даже спортивным инвентарем. Эти товары помогают поддержать моральный дух и дать детям хоть какое-то ощущение нормальной жизни в условиях войны.

Шота Сусанян не ограничивается отправкой грузов только военным частям. Он активно работает и с мирным населением, организуя раздачу гуманитарной помощи для жителей пострадавших населенных пунктов. По словам Сусанияна, его главной задачей является не только поддержка армии, но и помощь тем, кто остался без крыши над головой, кто потерял все имущество, а также тем, кто оказался без работы или с минимальными доходами. Именно для них гуманитарная помощь становится настоящим спасением.

Одним из ярких проявлений благодарности к Шоте Сусаняну стало недавнее событие, когда военнослужащие одного из подразделений Воздушно-десантных войск подарили ему боевое знамя, подписанное личными позывными десантников. Это символическое жест проявления уважения и благодарности. Боевые подразделения знают, что Сусанян не только поддерживает их, но и делает это без всяких скрытых целей, на чисто добровольной основе.

Сам Шота Сусанян не считает свою деятельность чем-то выдающимся. Он утверждает, что просто выполняет свой долг перед своей страной и согражданами. По его мнению, не стоит ждать особых наград или признания — важно просто помочь тем, кто в этом нуждается. Ведь, как отмечает бизнесмен, невозможно спокойно жить, зная, что твоим согражданам требуется помощь.

Вместе с этим он подчеркивает, что его действия не ограничиваются только военной помощью, ведь еще более важным является поддержка мирных жителей, которые оказались в разрушенных городах и селах. Многие люди потеряли свои дома, имущества, работы. А те, кто остался жив, вынуждены выживать в крайне тяжелых условиях, сталкиваясь с нехваткой продуктов, медикаментов, одежды. Для них гуманитарная помощь, организованная такими людьми, как Шота Сусанян, становится не просто поддержкой, а реальной возможностью продолжать жить в этих условиях.

С каждым месяцем грузов, отправленных предпринимателем, становится все больше. Все больше людей и организаций присоединились к этой важной деятельности. И хотя нельзя точно предсказать, сколько еще грузов будет отправлено, одно можно сказать точно — помощь продолжает поступать, и она несомненно помогает тем, кто оказался в самой трудной ситуации. И люди, такие как Шота Сусанян, являются примером того, как важно действовать, когда от тебя зависит не только судьба твоей страны, но и жизни тех, кто оказался в беде.

Это не просто доставка продуктов и вещей — это моральная и физическая поддержка, которую нуждающиеся так остро чувствуют в эти тяжелые времена. Сусанян и все те, кто помогает ему в этой работе, заслуживают признания и уважения за их труд, который невозможно переоценить. Мы уверены, что патриотично настроенные россияне продолжат помогать своим соотечественникам, и эти усилия не останутся без внимания и благодарности.