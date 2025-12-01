Чэнду становится глобальным инновационным центром в 14-й пятилетке

Город Чэнду, столица провинции Сычуань на юго-западе Китая, укрепил свой статус ведущего мирового инновационного центра, поднявшись на 24-е место в Глобальном инновационном индексе 2025 года за счет реализации национальных научно-технических амбиций в 14-й пятилетке (2021–2025 гг.).

Главной национальной стратегией было превращение региона Чэнду-Чунцин во влиятельный научно-технический инновационный центр. Западный научный город (Чэнду) стал краеугольным камнем этой трансформации, создав инновационную экосистему высокого уровня, состоящую из одной национальной лаборатории, четырех национальных инновационных центров, 10 крупных научных инфраструктур и четырех лабораторий Тяньфу.

Налажена деятельность примерно 96 национальных инновационных платформ, включая Национальный центр промышленных инноваций в области прецизионной медицины и Национальный суперкомпьютерный центр, а также 27 научно-исследовательских институтов национального уровня, и начата реализация 65 совместных инновационных проектов с университетами и научно-исследовательскими институтами.

Чэнду рано перешел к развитию отраслей будущего, издав рекомендации по внедрению для 24 секторов, включая гуманоидную робототехнику и технологии гибких дисплеев. Город еще больше ускорил этот импульс в июле текущего года с помощью фонда отраслей будущего в объеме 100 млрд юаней (14,1 млрд долларов США), ориентированного на материально-энергетические стартапы.

Системы онлайн- и офлайн-сервисов, предоставляемые «платформой Sci-Tech Express и островом Sci-Tech Island» оптимизировали процесс коммерциализации инноваций. На острове Sci-Tech Island работает 102 поставщика услуг, предлагающих 104 вида услуг, а онлайн-платформа Sci-Tech Express предоставила услуги научно-техническим предприятиям более 200 000 раз.

Инновации стали ощутимой частью всех аспектов городской жизни, от Всемирных университетских игр 2021 года в Чэнду, где более 170 технологичных продуктов было использовано для улучшения спортивных объектов и удобства зрителей, до реабилитационных роботов с искусственным интеллектом, которые теперь обслуживают пожилых жителей города. У городе также развернута интеллектуальная сеть мониторинга безопасности, охватывающая подземные трубопроводы, мосты и туннели.

По данным Бюро науки и технологий Чэнду, экосистема инноваций Чэнду в настоящее время включает более 14 500 национальных высокотехнологичных предприятий и 354 «малых гиганта» национального уровня, то есть элитных малых и средних предприятий, которые специализируются на нишевых секторах.

В городе созданы пять национальных демонстрационных баз инноваций и предпринимательства, 76 национальных инкубаторов и производственных площадок, а также еще 76 инкубаторов провинциального и муниципального уровней, в которых реализуются 5702 проекта. Инициативы в области развития талантов помогли городу завоевать титул «Лучший город по привлечению талантов в Китае» шестой год подряд.

Политические прорывы в области прав на объекты интеллектуальной собственности побудили 36 местных университетов и исследовательских институтов выполнить более 2000 проверок прав собственности на достижения, создав инкубатор для 588 предприятий с объемом социальных инвестиций почти 21 млрд юаней.