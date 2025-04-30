Chery дебютировала с новой серией HIMLA на Шанхайском автосалоне 2025 года 

На Шанхайском автосалоне 2025 года, компания Chery представила свою совершенно новую серию пикапов HIMLA.

При запуске продукта бренда Chery Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), заместитель генерального директора Chery International, сказал: «Бренд Chery всегда стремится быть главным выбором клиентов, ориентированных на семью». Он также подчеркнул стратегическое видение HIMLA, отметив: «HIMLA может освоить местность, которая помогает каждому пользователю прибыть в страну своей мечты».

Глобализация заключается не только в расширении масштабов на отдельных рынках, но и в точном прогнозировании отраслевых тенденций. Поскольку использование пикапов переходит от чисто утилитарных целей к двойному фокусу на «образе жизни и работе», HIMLA представляет технологическое мастерство Chery в переопределении глобальных сценариев мобильности. Он подчеркнул, что серия HIMLA основывается на 28-летнем техническом опыте Chery и будет способствовать дальнейшему использованию преимуществ первопроходца в трех основных компонентах автомобилей на новых источниках энергии и интеллектуальной связи для активного изменения цепочки создания стоимости на мировом рынке пикапов.

Название «HIMLA» черпает вдохновение из почитания горных вершин и духа покорения, воплощая смелые, но практичные ценности своих целевых пользователей. Являясь стратегическим столпом глобальной стратегии Chery, HIMLA обеспечивает полную линейку, охватывающую от компактных до средних и больших пикапов, с несколькими вариантами трансмиссии, включая бензиновые, дизельные и чисто электрические варианты. Эта универсальность удовлетворяет разнообразные потребности — от коммерческой полезности до семейного транспорта и приключений на бездорожье. По сути, HIMLA не только представляет собой важную веху глобальной стратегии Chery, но и стимулирует эволюцию пикапов в сторону автомобилей премиум-класса, ориентированных на пассажиров, за счет новой энергии и интеллектуальных инноваций.