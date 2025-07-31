Chery Group возвращается в рейтинг Fortune Global 500  

Компания LEPAS получила первые зарубежные заказы на модель L8 во время своего дебюта на Международном автосалоне в Джакарте (GIIAS) в Индонезии, где она устроила показ своего модельного ряда.

Недавно компания LEPAS дебютировала за рубежом на выставке GIIAS, официально представив свой премиальный модельный ряд из моделей L8, L6 и L4, предназначенный для пользователей с чувством стиля. Исходя из концепции «изысканного путешествия», LEPAS выводит автомобильную индустрию с уровня «функционального удовлетворения» на уровень «эстетики жизни».

На выставке LEPAS продолжила развивать свою фирменную стилистику «Leopard Aesthetics». Стенд компании, оформленный в виде подиума для модного показа и интегрированный в эстетику образа жизни, создавал эффект полного погружения, отражая философию бренда, согласно которой автомобиль является продолжением стиля жизни. В глобальном масштабе LEPAS будет расширяться за счет синергии «дизайн + технология + сервис», предлагая замкнутый цикл «элегантного вождения» в различных регионах мира.

Как новейшая энергетическая модель, L8 воплощает стиль «Leopard Aesthetics» LEPAS. Ее обтекаемые очертания в сочетании с узнаваемыми сборками освещения и тщательной проработкой деталей отражает постулат LEPAS о том, что «элегантность — это сила». Кабина водителя с дизайном, вдохновленным горизонтом, оформленная с использованием натуральных текстур, предлагает комфорт и интеллектуальность, отвечая требованиям к качеству городских элитных пользователей во всем мире. В дальнейшем L8 может перейти на гибридную систему Super Hybrid от Chery Group (CSH), что позволит еще лучше удовлетворять разнообразные требования глобальных пользователей.

Chery Group поддерживает быстрый рост компании LEPAS на мировом рынке. В эпоху интеллектуальных электромобилей Chery добилась успеха в освоении новых источников энергии и искусственного интеллекта. Следуя своей стратегии НИОКР «массовое производство, разработка, перспективные исследования», Chery разработала перспективные макеты, создала для себя задел первопроходца и внедрила технологические инновации полного цикла, предложив пользователям уникальные продукты. К июлю 2025 года совокупный объем экспорта Chery превысил 5 млн единиц, что позволило компании на протяжении многих лет занимать первое место в рейтинге экспортеров легковых автомобилей китайских брендов. Кроме того, в этом году Chery вошла в список Fortune Global 500 2025, поднявшись на 152 позиции по сравнению с прошлым годом.

Являясь ключевым элементом стратегии глобализации Chery, компания LEPAS глубоко интегрирована в глобальный ресурс группы в области исследований и разработок, производства, цепочек поставок и сетей продаж. Используя глобальные центры исследований и разработок Chery, LEPAS владеет полным циклом разработки, гарантируя качество и быстрое реагирование на запросы пользователей.