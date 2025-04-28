Chery LEPAS делает глобальный дебют: переосмысление мобильности будущего с помощью элегантных технологий 

Компания Chery представила свой новый бренд LEPAS, продемонстрировав дебютную модель L8 на глобальном мероприятии, посвященном запуску под названием «КРАСОЧНАЯ ЖИЗНЬ, МАСТЕРСКОЕ ВОЖДЕНИЕ». Более 800 ключевых дилеров и ведущих представителей СМИ по всему миру стали свидетелями этого события. LEPAS позиционируется как стратегический краеугольный камень Chery для «высокого позиционирования, повышения ценности и рыночного роста», LEPAS является пионером видения «элегантной мобильности», стремясь изменить будущую экосистему мобильности с помощью интеллектуальных технологий и эстетического дизайна.

Чжан Гуйбин (Zhang Guibing), президент Chery International, объявил, что LEPAS выпустит пять моделей в течение трех лет. Внедрение продукта начнется с запуска определяющего сегмент внедорожника L8 в декабре 2025 года, за которым последуют городской L6 A-класса, ориентированный на столичную элиту, и гибкий L4 A0-класса, предназначенный для стильных женщин-водителей. LEPAS будет стремиться к расширению глобального рынка с помощью диверсифицированных стратегий, ориентируясь на всемирную сеть из 1200 точек продаж и годовой объем производства и продаж в 500 000 единиц, тем самым создавая новые возможности роста для партнеров.

Опираясь на глобальную сеть исследований и разработок Chery и технологический опыт, LEPAS построен на четырех основополагающих принципах: Leopard Aesthetics Design, Luxurious Space, Intelligent Safety и Chery Super Hybrid. LEPAS L8 черпает вдохновение в дизайне из мускулистых контуров стремительного леопарда, мастерски сочетая динамическую эстетику с механической философией. Его отличительные вертикальные фары и минималистичная интерактивная кабина создают идеальный баланс между мощностью и элегантностью. Автомобиль достигает новаторских вершин в области интеллектуальных систем, функций безопасности и адаптируемости к сценариям, удовлетворяя двойные стремления пользователей к передовым технологиям и сложной эстетике.

«LEPAS будет внедрять инновации на технологической базе Chery, чтобы революционизировать взаимодействие между человеком и транспортным средством с помощью интеллектуальных решений, обеспечивая премиальный, но ориентированный на ценность опыт мобильности для пользователей во всем мире», — заявил Чжун Вэй (Zhong Wei), заместитель генерального директора LEPAS. Благодаря глобальной экспансии LEPAS компания Chery отмечает свою стратегическую эволюцию от автомобильного производителя до законодателя стиля жизни мобильности, готового изменить глобальный ландшафт автомобильных ценностей с помощью элегантного подхода.