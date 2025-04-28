Chery планирует продать 1 миллион автомобилей за 2 года с дебютом внедорожника для любого рельефа местности HIMLA на Шанхайском автосалоне 

В день открытия Шанхайского автосалона Shanghai Auto Show, компания Chery представила свою новую глобальную стратегию под девизом «Navigating the Future», объявив о своем намерении достичь ежегодных глобальных продаж в 1 миллион автомобилей за два года. Бренд также представил свою первую серию пикапов. На сегодняшний день компания Chery заслужила широкое признание почти 3 000 дилеров, известных отечественных и международных СМИ, а также пользователей бренда в 97 странах мира. Основываясь на базовых ценностях концепции «Безопасный и ориентированный на семью», Chery стремится продвигать равенство гибридных технологий и углублять работу на локальных рынках. Цель компании – стать надежным выбором для семей во всем мире. Благодаря технологическим инновациям и расширению линейки продуктов Chery стремится стать «глобальным технологическим лидером».

На Шанхайском автосалоне Chery представила свои автомобили Chery Super Hybrid (CSH): TIGGO7 CSH, TIGGO8 CSH и флагман TIGGO9 CSH. Первый этап испытаний на выносливость «Endless Horizon Worry-Free Voyage» успешно завершился в преддверии мероприятия. Автомобили TIGGO9 CSH и ARRIZO8 CSH установили впечатляющие рекорды, пройдя сверхдлинное расстояние, более 1 400 км, при сверхнизком расходе топлива — всего 4,2 л на 100 км. Для еще большей ориентированности на семью Chery запустит такие программы, как «Миссия невыполнима» и «Жизнь без границ», обеспечивая исключительную мобильность для семей по всему миру.

В 2024 году Chery достигла глобальных продаж в 640 000 единиц, а TIGGO7 стал самым продаваемым кроссовером A-класса. Бренд также успешно вышел на европейский рынок. Опираясь на глобальную сеть НИОКР, в которую входят 8 исследовательских центров, 10 производственных баз и региональных центров компонентов, Chery придерживается своей философии «In somewhere, For somewhere», адаптируя решения к местным рынкам и укрепляя свою стратегию глобализации.

Завоевывая новые сегменты, Chery представила свою совершенно новую линейку пикапов HIMLA на Шанхайском автосалоне. Разработанная для использования на любой местности и для различных сценариев, серия, вдохновленная Гималаями, оснащена бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами, а также агрегатами на новой энергии, что ведет пикапы к трансформации в премиальную, ориентированную на пассажиров категорию. Этот шаг еще больше диверсифицирует глобальный портфель продуктов Chery.

Chery также продемонстрировала свои достижения в области ИИ, продемострировав робота AiMOGA и робота-собаку, предложив глазами компании взглянуть на будущего мобильности. Благодаря позиционированию с ориентацией на семью, глобальным возможностям в области исследований и разработок и диверсифицированной продуктовой стратегии, Chery прокладывает четкий путь вперед. Этот стратегический запуск может стать поворотным моментом в стремлении компании конкурировать с ведущими мировыми автопроизводителями.