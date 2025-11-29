Четыре научных проекта из Красноярска признаны лучшими на конкурсе «УМНИК-2025»

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «УМНИК-2025». Четверо молодых ученых Красноярского края вошли в число победителей и получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию своих научно-исследовательских проектов

Среди 80 региональных представителей Фонда содействия инновациям в России Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) вошел в число лучших и получил право на проведение финала федерального конкурса «УМНИК» в Красноярском крае.

Концепция мероприятия КРИТБИ была построена вокруг темы освоения космоса. Красноярский край прочно закрепился в статусе крупнейшего космического центра в России, а цифровые технологии и беспилотные авиационные системы определены Фондом содействия инновациям в качестве приоритетных направлений своих конкурсов. Студенты и молодые ученые побывали на экскурсии в АО «РЕШЕТНЁВ», где им рассказали о современном спутникостроении, а на площадке партнера КРИТБИ – Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России – посетили выставку инновационно-технологических проектов и приняли активное участие в публичном выступлении космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова.

Программа «УМНИК» ориентирована на отбор научно-исследовательских проектов молодых ученых от 18 до 35 лет, которые стремятся реализоваться через инновационную деятельность и обладают потенциалом для последующей коммерциализации в рамках стартапа. Размер поддержки составляет 500 тыс. рублей, что позволит молодым ученым провести требуемые НИОКР. Отбор участников программы осуществляется по шести ключевым направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

«Поддержка студентов и молодых ученых является одним из основных направлений деятельности Фонда содействия инновациям. Победители «УМНИКА» получают возможность реализовать инновационные проекты под руководством опытных научных руководителей и проверить свои силы в технологическом предпринимательстве. Перспективные проекты в дальнейшем могут стать основой для создания собственных малых технологических компаний», – отметил исполнительный директор КРИТБИ, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Красноярском крае, Сергей Басистый.

В этом году от Красноярского края на конкурс поступило 48 заявок, победителями признаны 4 проекта, а новые материалы и химические технологии стали самым популярным направлением.

«Моя научная работа посвящена созданию биоразлагаемого покрытия для сердечно-сосудистых стентов. Основа покрытия — российский полигидроксиалканоат (ПГА), производимый и исследуемый в нашей лаборатории. Моя ключевая задача — найти оптимальный состав материала, который будет поддерживать жизнедеятельность клеток сосуда, но при этом минимизирует адгезию тромбоцитов. Такой подход позволит снизить воспалительную реакцию после имплантации и ускорить естественное восстановление сосуда. Также эта разработка может стать важным шагом в импортозамещении материалов для медицины. Поддержка ФСИ и КРИТБИ прежде всего дает мне возможность полностью сосредоточиться на исследованиях, провести необходимые сложные эксперименты и доказать эффективность моего подхода на доклиническом уровне», – прокомментировала Галина Рыльцева, победитель конкурса «УМНИК», младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий новых биоматериалов СФУ.

На протяжении 30 лет Фонд содействия инновациям обеспечивает раскрытие интеллектуального и предпринимательского потенциала страны, реализуя программы поддержки, которые охватывают весь жизненный цикл инновационного проекта: от идеи, придуманной в школе или университете, до диверсификации и масштабирования производства инновационной продукции. «Программа «УМНИК» реализуется с 2007 года, и Красноярский край с самого начала имел собственную площадку для конкурсного отбора. За 17 лет Фондом было поддержано 385 региональных заявок студентов и молодых ученых на сумму 165,1 млн рублей. В 2025 году программа получила новое дыхание, ушла от региональных квот, а по всей стране для проведения было отобрано всего 18 площадок. В этом есть большая заслуга регионального представителя Фонда в Красноярском крае Сергея Басистого и его команды. Действительно, отслеживая работу региональной площадки на этапе конкурсного отбора, проведя встречу с победителями, заявителями и ответственными за инновации в образовательных организациях высшего образования в Красноярском крае, побывав на торжественной церемонии награждения победителей, смогла лично убедиться в высоком уровне организации и компетенций КРИТБИ, а также в инновационном потенциале региональных научно-исследовательских проектов», – рассказала Виктория Нечаева, заместитель начальника отдела молодежных инновационных программ и проектов Фонда содействия инновациям.