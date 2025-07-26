Число американских экспонентов на выставке CISCE 2025 увеличилось на 15%

Экономика
26 июля 2025

В Пекине состоялась третья Китайская международная выставка по стимулированию цепочек поставок (CISCE), которая стала ведущей платформой для глобального общения и сотрудничества в области развития цепочек поставок и продемонстрировала рост числа экспонентов из США на 15% по сравнению с прошлым годом.

Майкл Харт (Michael Hart), президент AmCham China, высоко оценил усилия CISCE по развитию трансграничного сотрудничества и инноваций. «Выставка Supply Chain Expo стала прекрасной площадкой для общения и сотрудничества, — сказал Харт. — Я рад сообщить, что в этом году число американских экспонентов значительно выросло, причем 60% из них составляют компании из списка Fortune Global 500. Кроме того, мы счастливы приветствовать в числе дебютантов CISCE компанию NVIDIA, лидера в области американских технологий».

Юй Цзяньлун (Yu Jianlong), заместитель председателя Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT), подчеркнул важность этого мероприятия для развития двусторонних экономических связей. «Фундаментом китайско-американских отношений являются связи между людьми, — заявил он. — На этом критическом этапе китайские и американские компании предпринимают конкретные действия по укреплению сотрудничества в области цепочек поставок, обеспечивая их стабильность и бесперебойность на глобальном уровне».

В этом году AmCham China впервые участвует в CISCE с собственным выставочным стендом, где совместно с компаниями-членами демонстрирует инновационные решения и налаживает партнерские отношения. Г-н Харт особо отметил программу AmCham China «Навигатор 2025» (2025 Navigator), запущенную во время прошлогодней выставки и направленную на развитие лидерства в цепочке поставок и сотрудничестве с китайскими региональными центрами.

Роль провинции Шаньдун в обеспечении устойчивости цепочек поставок 
Г-н Харт также подчеркнул, что провинция Шаньдун (Shandong) играет ключевую роль в обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок. С момента первых инвестиций США в провинцию Шаньдун в 1986 году почти 1000 американских компаний вложили средства в ее развитие, превратив ее в крупного партнера по двусторонней торговле.

«Шаньдун — одна из самых динамично развивающихся провинций Китая, занимающая лидирующие позиции в сфере производства, сельского хозяйства, портовой логистики и новой энергетики», — рассказал г-н Харт.  

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