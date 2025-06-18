Cимпозиум Tongji Day and Tongji-German Symposium 2025 формируют китайско-европейское зеленое сотрудничество 

В Берлине прошел симпозиум Tongji Day and Tongji-German Symposium 2025, который стал важной вехой в развитии устойчивого сотрудничества между Китаем и Германией. Форум, организованный университетом Тунцзи и Немецко-китайским центром ШЭМ Тунцзи, был посвящен теме «Новые пути устойчивой трансформации: китайско-германское сотрудничество за более зеленое будущее».

Профессор ФАНГ Шуэн (FANG Shou’en), председатель университетского совета, подчеркнул ключевую роль Тунцзи на протяжении столетия в качестве моста между Китаем и Германией, подчеркнув его стратегию по продвижению цифровизации, зеленых инноваций и междисциплинарного сотрудничества для решения глобальных проблем.

На мероприятии были представлены Международная учебная академия университета Тунцзи, База по набору иностранных студентов и База по набору зарубежных талантов, а также анонсирован первый летний лагерь Tongji Germany Summer Camp, в котором примут участие сотни студентов для межкультурного обучения. Кроме того, сертификация первой группы китайско-немецких корпоративных наставников, включая руководителей SAP и Gotion High-Tech, подчеркнула ориентацию центра на синергию в академических кругах.

С темой «Новые пути устойчивой трансформации: китайско-германское сотрудничество как движущая сила» форум собрал ученых и лидеров отрасли как из Китая, так и из Германии, чтобы исследовать новые рубежи совместных инноваций, придав новый импульс глобальному устойчивому развитию через китайско-европейские партнерства. Основные докладчики, доктор Геро ДЕКЕР (Gero DECKER) из SAP и профессор СЕ Джинги (XIE Jingui) из Мюнхенского технического университета, подчеркнули необходимость перехода китайско-германского сотрудничества от взаимодополняемости ресурсов к технологическим совместным инновациям, особенно в области ИИ и зеленой энергии. Дискуссии между Класом НОЙМАНОМ (Clas NEUMANN), старшим вице-президентом SAP, руководителем глобальной сети лабораторий SAP, Андре МЕЙЕРОМ (Andre MEYER), директором по развитию бизнеса и внешним связям в регионе EMEA, и ЧЖАН Хуэй (ZHANG Hui), вице-президентом группы NIO, поделились своими взглядами на китайско-германское сотрудничество в области инноваций.

Форум завершился запуском Международного совместного инновационного центра по управлению устойчивой энергетикой Tongji-XJ Group, созданного в сотрудничестве между университетом Тунцзи и корпорацией XJ Group, целью которого является стимулирование энергетического перехода и развития зеленых технологий. Профессор ШИ Цянь (SHI Qian), председатель школьного совета ШЭМ Тунцзи, декан Китайско-германской академии Тунцзи сообщает, что центр будет служить новым центром технологического сотрудничества, объединяющим развитие талантов, исследования и разработки и передачу технологий для ускорения глобального перехода к зеленой энергии.

В мероприятии приняли участие представители академического и политического секторов Берлина, включая Берлинский сенат и Азиатский берлинский форум, а также ученые из Берлинского технического университета, Берлинского университета Гумбольдта, Мангеймского университета, ESCP Berlin и Технологического института Карлсруэ.