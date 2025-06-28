CIRED 2025: Huawei выпускает новые функции IDS для цифровой поддержки будущих распределительных сетей 

На конгрессе Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution (CIRED 2025) компания Huawei представила новейшие функции своего интеллектуального решения для энергораспределения (IDS). Являясь одной из самых влиятельных коммуникационных платформ в области глобального распределения электроэнергии, конгресс CIRED 2025 привлек 129 предприятий, а также 2654 отраслевых эксперта и посетителей из 72 стран, которые пообщались и посетили технические семинары. В ходе мероприятия компания Huawei анонсировала новые функции IDS и продемонстрировала свои последние достижения в области глобальной цифровой дистрибуции с целью создания цифровых возможностей для будущих распределительных сетей.

В последние годы глобальные распределительные сети столкнулись с такими проблемами, как частые отключения электроэнергии, низкая отказоустойчивость сети, старение инфраструктуры и ограниченное внедрение возобновляемых источников энергии. Кроме того, масштабы распределенной зарядки фотоэлектрических систем и электромобилей быстро растут. Традиционная эксплуатация и техническое обслуживание энергосистем находится под огромной нагрузкой.

Для решения этих проблем система IDS компании Huawei использует архитектуру «облако – канал – периферия – канал – устройство» и включает в себя такие ИКТ, как высокоскоростная линия электропередачи (HPLC) и периферийный вычислительный блок (ECU), обеспечивая прозрачное измерение и упреждающую эксплуатацию и техническое обслуживание. Это позволяет клиентам сократить время, необходимое для реагирования на неисправности, повысить устойчивость распределительной сети к экстремальным стихийным бедствиям и повысить удовлетворенность пользователей. На сегодняшний день система IDS широко развернута в Китае и опробована более чем 20 энергораспределительными компаниями по всему миру. В Азиатско-Тихоокеанском регионе система IDS помогла сократить время обнаружения отключения электроэнергии до двух минут и снизить уровень потерь в линии примерно на 20%.

Во время выставки компания Huawei выпустила специальную новую функцию IDS для решения проблемы ненаблюдаемых, неизмеримых и неконтролируемых устройств и сред в помещении распределения питания. Измерительные устройства ИИ + Интернет вещей используются для создания всепогодной сети измерения окружающей среды для помещений распределения электроэнергии, обеспечивая круглосуточное предупреждение в режиме реального времени. С помощью эффективной обработки данных ИИ и возможностей реагирования в режиме реального времени можно своевременно предупреждать об экологических рисках и проводить профилактическое обслуживание оборудования, превращая пассивную обработку в упреждающую профилактику. Это помогает клиентам справляться с воздействием экстремальных погодных условий на источники питания, повышая надежность электроснабжения, а также продлевая срок службы оборудования.

Во время CIRED 2025 при поддержке IET компания Huawei провела IDS Rump Session, чтобы поделиться своим практическим опытом работы с партнерами и помочь клиентам продвигать цифровую и интеллектуальную трансформацию распределительных сетей. Будучи долгосрочным сторонником международных стандартов в области распределения электроэнергии, компания Huawei приняла участие в 5-м заседании Рабочей группы IEEE P 2413.2. Цель состояла в том, чтобы содействовать стандартизации и международному развитию электроэнергетики, стимулировать строительство распределительных сетей связи и решить две глобальные технические задачи: транзитный транспорт среднего напряжения и прозрачность низкого напряжения 400 В.