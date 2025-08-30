Coventry отвечает на заявление Lapetus о секретности 

На этой неделе компания Coventry First LLC («Coventry»), лидер вторичного рынка полисов страхования жизни, предоставила официальный ответ на попытки Lapetus Solutions, Inc. («Lapetus») заблокировать раскрытие предусмотренных законом отчетов об аудите оценок ожидаемой продолжительности жизни. В представленном документе подчеркивается давнее мнение Coventry о том, что для добросовестности вторичного рынка полисов страхования жизни требуется прозрачность в отношении точности оценок ожидаемой продолжительности жизни. В то же время Coventry подала собственное ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, утверждая, что объявленное Lapetus закрытие 31 августа 2025 года должно устранить любые требования защиты коммерческой тайны.

Согласно законодательству Флориды, поставщики услуг по оценке продолжительности жизни каждые три года предоставляли отчеты об аудите оценок ожидаемой продолжительности жизни в Управление по регулированию страховой деятельности («OIR») Флориды за пять календарных лет, предшествующих каждому аудиту. Поскольку в рамках этих отчетов оценивается точность предыдущих прогнозов и не содержится патентованных методик, используемых при составлении таких прогнозов, Coventry утверждает, что они не подлежат защите как коммерческая тайна. Кроме того, сама компания Lapetus неоднократно публично утверждала о своей «точности» в маркетинговых материалах, публичных заявлениях и при прямых контактах с Coventry. По этим причинам Coventry утверждает, что решение в пользу Lapetus неуместно и не должно быть принято.

«Инвесторам и регулирующим органам нужна уверенность в том, что оценки ожидаемой продолжительности жизни точны, надежны и соответствуют актуарным стандартам, — сказал Алан Х. Бюргер (Alan H. Buerger), исполнительный председатель Coventry. — Прозрачность защищает инвесторов и добросовестность всего вторичного рынка полисов страхования жизни. Мы, как создатель вторичного рынка полисов страхования жизни, сохраняем нашу приверженность защите прав потребителей и активно поддерживаем строгое отраслевое регулирование, о чем свидетельствует наш ответ на требование Lapetus».

В сообщении электронной почты от 18 августа 2025 года генеральный директор, соучредитель и научный руководитель Lapetus доктор философии С. Джей Ольшанский (S. Jay Olshansky) подтвердил, что компания «закроет двери всех своих направлений коммерческой деятельности 31 августа». После этой даты, по мнению Coventry, результаты аудита не будут соответствовать законодательному определению коммерческой тайны, поскольку они не будут использоваться «для осуществления коммерческой деятельности» или обеспечивать какие-либо конкурентные преимущества.

Соответственно, Coventry утверждает, что имеет право на судебное решение в порядке упрощенного судопроизводства, требующее раскрытия результатов аудита.

Цена вопроса выходит за рамки этого судебного разбирательства. Ожидаемая продолжительность жизни является краеугольным камнем при оценке стоимости полиса страхования жизни на вторичном рынке. При регулярном занижении оценок возникающие несоответствия могут ввести инвесторов в заблуждение, привести к значительным убыткам и подорвать доверие к рынку. Как заявил в поддержку этого требования исполнительный председатель Coventry г-н Алан Х. Бюргер, независимый академический анализ показывает, что оценки ожидаемой продолжительности жизни, подготовленные Lapetus, в более чем 80 % проверенных случаев были меньше, чем у их коллег, и соотношение фактических и ожидаемых событий было равно всего 31 %, что намного ниже заявленной Lapetus точности 96,3 %.

Регуляторы Флориды ранее признали эту опасность после мошенничества Mutual Benefits на 800 млн долларов США, когда хронически низкие оценки продолжительности жизни позволили создать одну из крупнейших финансовых пирамид в истории штата. В ответ на произошедшее с Mutual Benefits законодательное собрание штата постановило, что поставщики услуг оценки продолжительности жизни должны быть зарегистрированы в управлении OIR и подавать регулярные аудиторские отчеты.