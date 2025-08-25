CreatorWeek 2025 начнет работу в Макао, объединив восточную и западную культуры с помощью 5-дневного праздника бизнеса, контента и сообщества 

Государственное управление по туризму Макао (MGTO) и его соорганизаторы, компания Branded, проведут с 24 по 28 октября 2025 года мероприятие CreatorWeek Macao 2025, посвященное глобальной креативной экономике, культуре, развлечениям и сообществу. Мероприятие призвано подчеркнуть динамичную креативную экономику Макао и его статус центра культурного обмена между Востоком и Западом.

На фоне быстрого роста глобальной креативной экономики и возможностей Макао CreatorWeek Macao объединит ведущие китайские и западные платформы социальных сетей, ведущих мировых создателей контента и знаменитых гостей на ежегодном празднике творчества и культуры. Макао, город, соединяющий китайское и западное влияние, является единственным местом в мире, где основные платформы, такие как Douyin, RedNote и WeChat, наряду с TikTok, Instagram, Facebook и YouTube, находятся в свободном доступе. Эта уникальная открытость делает Макао идеальным шлюзом между китайскоязычными пользователями и мировым цифровым сообществом. На мероприятии соберутся высокопоставленные представители этих платформ, чтобы поделиться идеями и изучить возможности сотрудничества. По мере того как все больше международных авторов выходят на китайский рынок, первое мероприятие для авторов мирового уровня в Макао обеспечит глобальную платформу для межкультурного обмена, совместного создания контента и развития креативной экономики.

При поддержке шести интегрированных курортных предприятий Макао, MGM, Galaxy Macau™ Integrated Resort, Sands China Ltd., Wynn Resorts Macau, SJM Resorts, S.A., Melco Resorts & Entertainment, мероприятие соберет 250 международных гостей, в том числе 180 ключевых лидеров мнений и авторов, 50 спикеров и 20 групп. Мероприятие будет охватывать шесть ключевых зон, способствуя открытому и вдохновляющему обмену с помощью различных подходов, включая создание контента, бизнес-диалог, художественные выступления и взаимодействие с сообществом. Среди приглашенных гостей — один из основателей Black Eyed Peas, apl.de.ap, рейтинговый создатель шортсов на YouTube Алан Чикин Чоу (Alan Chikin Chow), французская команда битбоксаBerywam, фитнес-инфлюенсер Хлоя Тинг (Chloe Ting), создатель контента на YouTube, Nova’s World, танцовщица и Youtube-автор Николь Лаэно (Nicole Laeno) и другие.

Шесть зон будут включать в себя пространство для открытия и закрытия мероприятий, а также специальную зону для бизнес-конференций, которая объединяет ведущих мировых авторов, цифровых предпринимателей и лидеров отрасли для изучения новых тенденций в создании контента между Востоком и Западом и обмена экспертными мнениями. В зоне Creator Fan Wellness пройдут четыре ярких мероприятия, где звездные авторы и инструкторы проведут занятия йогой, медитацией и фитнесом, превратив онлайн-взаимодействие в реальную позитивную энергию и значимые связи. Фан-зона для встреч и приветствий подарит незабываемые впечатления от общения с любимыми авторами. Зона Creator Artist Showcase представит динамичный состав международных и местных музыкантов, создавая межкультурный музыкальный опыт, который выходит за границы. В зоне Creator Academy ведущие авторы и представители индустрии будут делиться творческими идеями.