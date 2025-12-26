Цены на жилье в 2026 году неминуемо вырастут: прогноз экспертов

Под конец 2025 года Банк России снизил ключевую ставку ЦБ до 16% годовых. Значит ли это, что ипотека в следующем году станет доступнее, а купить квартиру будет проще? Эксперты по недвижимости из разных городов России дали цифровому порталу для поиска квартиры «Акварто» прогноз относительно ситуации на рынке жилья в 2026 году.

Осторожное снижение ключевой ставки

Начался 2025 год с рекордно высокой ключевой ставки в 21% годовых. С июня регулятор начал снижать это значение, но медленно и осторожно – на 1-2 п.п. в месяц. На последнем в этом году заседании Банк России принял решение снизить ставку еще на 50 б.п. – до 16% годовых.

«Уменьшение ставки на 50 б.п. само по себе не является ощутимым. Однако его можно рассматривать как психологический фактор – знак того, что денежно-кредитная политика Банка России далее будет смягчаться. Кроме того, всегда есть та часть покупателей, для которых именно такая ставка окажется достаточно комфортной, чтобы совершить покупку», – считает основатель девелопера курортной недвижимости, компании Bravo в Анапе Аркадий Погосян.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть от устойчивости замедления инфляции. При усилении инфляционного давления могут возникнуть паузы в движении ставки.

«Снижение ключевой ставки в 2026 году весьма вероятно, хотя вряд ли оно будет происходить быстрыми темпами. Если в следующем году она опустится до 13-12%, то это уже станет для рынка действительно большим событием – поскольку при такой отметке начнет массово реализовываться огромный отложенный спрос на недвижимость, формировавшийся в стране в 2024-2025 гг.», – прогнозирует эксперт.

Цены на недвижимость пойдут вверх

В уходящем году рынок недвижимости, по мнению экспертов, находился в стадии стагнации: цены на жилье росли, но не так активно, как в предыдущие годы. Операционный директор агентства недвижимости Genesis Group в Москве Оксана Иванова также уверена, что если в 2026 году продолжится уменьшение ключевой ставки, то это оживит ипотечный спрос. Соответственно, цены на недвижимость снова вырастут.

«Оживление обычно быстро съедает скидки и торг, потому что на рынок возвращаются те, кто год-полтора выдерживал паузу. Базовая развилка 2026 года выглядит так: ипотека станет чуть доступнее – цены получат подпитку спросом. Если ипотека останется дорогой – рынок будет больше жить рассрочками и точечными субсидиями, но себестоимость и ограниченность предложения все равно будут тянуть цены вверх», – считает Оксана Иванова.

Риски на рынке недвижимости в 2026 году

С 1 февраля 2026 года вводятся ограничения по семейной ипотеке. Супругов обяжут быть созаемщиками по льготной программе. Если раньше отдельный льготный кредит мог взять каждый из родителей, то теперь этой возможности не будет. Также есть вероятность, что со следующего года для семей с одним ребенком повысят ставку по семейной ипотеке до 12% годовых.

«Главные риски 2026 года – дальнейшее ужесточение льгот, сохранение дорогих денег и снижение реальных доходов, которое режет платежеспособность. Позитивные факторы – постепенная нормализация ставок, развитие расчетных механизмов (эскроу/аккредитив/безнал), повышение стандартов контроля качества и сроков на первичке, а также адаптация девелоперов и покупателей к новой нормальности, где решения принимают не на эмоциях, а на расчете», – подводит итог специалист по недвижимости.