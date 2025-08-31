Цифровой помощник педагога: как оценить посещаемость в классе с помощью Р7 офис

31 августа 2025

Российский офисный пакет Р7 офис продолжает набирать популярность в образовательной среде, предлагая инструменты для автоматизации рутинных задач педагогов. Один из наглядных примеров — создание удобной и эффективной системы для учета посещаемости учащихся, которая экономит время и наглядно отображает статистику.

Вместо ведения бумажного журнала учитель может создать таблицу, которая сама будет подсчитывать пропуски и отмечать их цветом. Процесс ее настройки интуитивно понятен и состоит из нескольких ключевых шагов.

Шаг 1: Создание основы таблицы

В первую очередь необходимо создать шапку таблицы, указав базовую информацию: номер класса, предмет, учебное заведение, кабинет и ФИО преподавателя. Для удобства работы с месяцами эксперты рекомендуют использовать функцию «Выпадающий список», чтобы избежать ошибок и ручного ввода.

Шаг 2: Автоматический подсчет при помощи формул
«Магия» автоматизации происходит с помощью формул. Для столбцов «Присутствовал» (П) и «Отсутствовал» (О) задаются простые формулы:

  • =СЧЁТЕСЛИ(D7:AH7;”*П*”) — подсчитывает все отметки о присутствии.
  • =СЧЁТЕСЛИ(D7:AH7;”*О*”) — суммирует все пропуски.

Достаточно ввести эти формулы один раз для первого ученика и просто протянуть их вниз на весь список — система будет работать для каждого автоматически.

Шаг 3: Визуализация для наглядности
Чтобы информация воспринималась мгновенно, применяется условное форматирование. С помощью инструмента на вкладке «Главная» можно настроить правила:

  • Ячейка с буквой «П» автоматически заливается зеленым.
  • Ячейка с буквой «О» окрашивается в красный.

Это позволяет с первого взгляда оценить общую картину посещаемости по всему классу.


Полученная таблица является гибким инструментом. В нее легко добавить новых учеников или ввести дополнительные категории, например, для учета пропусков по уважительной причине. Настройка для них будет аналогичной.

