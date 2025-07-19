Цикл программ-монологов Натальи Басмановой об усадьбах С. В. Рахманинова представили на RuTube

На видеоплатформе RuTube представили цикл программ-монологов с исследователем Натальей Басмановой. Цикл посвящен теме усадеб, связанных с именем и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Видеопрограммы можно увидеть на RuTube-канале Творческой студии Alter TEG.

Первый выпуск программы «ПОДВИЖНИКИ / Прямая речь» был посвящен имению Семеново, в котором 20 марта (2 апреля) 1873 года появился на свет Сергей Рахманинов. До обретения метрической книги церкви Космы и Дамиана села Старые Дегтяри Старорусского уезда местом рождения Сергея Рахманинова считалась усадьба Онег, что в 200 верстах от имения Семеново. О том, как были обретены подтверждающие документы – и о том, как выглядит сегодня путь на родину Рахманинова – рассказала в первом выпуске программы Наталья Басманова.

Второй выпуск был посвящен имениям Онег и Борисово. Беседа с Натальей Борисовной об утраченных пространствах детства Сергея Рахманинова открыла также удивительные истории искреннего и бескорыстного объединения исследователей на благо сохранения исторической памяти.

В третьем выпуске программы вместе с Натальей Басмановой зритель смотрел на возрожденную Ивановку – единственную возрожденную усадьбу, связанную с именем и творчеством С. В. Рахманинова – в осознании, что великая цель, столь мощно воплощенная полувековым титаническим трудом школьного учителя Александра Ермакова (1951–2022), была не единственной подвижнической задачей Александра Ивановича. Очевидно, что осмысление масштаба влияния и действенной помощи Александра Ермакова музейным, артистическим, научным сообществам России еще предстоит.

Четвертый выпуск программы посвящен старорусскому музею «Родина С. В. Рахманинова», создаваемому Натальей Басмановой. Этот музей вряд ли можно и нужно сравнивать с прочими музеями. Его своеобразие заключено в неразрывной связи музыкально-просветительской миссии с историческим краеведением, кинодокументалистикой и журналистикой путешествий – последние воплощаются рискованными вояжами в экстремальных условиях. В свете труднодоступности пространства утраченного имения Семеново вряд ли однажды там появится нечто большее, нежели сейчас, но это пространство определили и начали встречаться с ним – это уже немало.

Тем временем, в Старой Руссе, что примерно в 70 километрах от Семеново, с 2018 года воплощается музей благодарной памяти и светлых инициатив. Все объемнее становится подшивка газетных статей, посвященных инициированным музеем событиям. Все больше мыслей и действий Натальи Басмановой устремлено в пространство Семеново, которое невозможно возродить, но нельзя потерять.

Наталья Борисовна Басманова – краевед, экскурсовод, лектор; кинофотодокументалист, руководитель киноклуба «КраеведЪ» при Центре Культуры «Русич»; председатель Старорусского отделения Рахманиновского Общества; пропагандист, выпустивший брошюры о родине С.В. Рахманинова и буклет «Семеново – родина Рахманинова»; создатель музея «Родина С.В. Рахманинова». Участник первого официального поискового отряда «Память». Организатор многочисленных фотографических и художественных выставок. Почётный гражданин Старорусского края.