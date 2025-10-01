ЦветыCONF-2025: главная ежегодная конференция для цветочного бизнеса

10 сентября в Москве, в «Крокус Экспо», состоялась ежегодная XI конференция для профессионалов цветочного рынка ЦветыCONF-2025. Традиционно встреча собрала владельцев и руководителей и специалистов цветочного бизнеса.

Тема этого года: «Будущее цветочного ритейла: ИИ, налоги и контроль — новые правила игры».

Тема актуальна в свете современных изменений в бизнес-среде и технологиях. Искусственный интеллект уже начинает трансформировать многие аспекты ритейла, включая персонализацию клиентского опыта и управление запасами, что позволяет предпринимателям адаптироваться к новым условиям.

Одновременно с этим ужесточение налоговых норм и контроль со стороны государственных органов требуют от компаний внимательности и регулярного обновления знаний о законодательстве.

С учетом меняющихся предпочтений покупателей и роста онлайн-продаж внимание к аналитике данных о клиентах и внедрению инновационных решений становится критически важным для обеспечения конкурентоспособности.

Конференция ЦветыCONF-2025 стала отличной платформой для обмена опытом и создания устойчивых стратегий в цветочном ритейле, что в конечном итоге приведет к более успешному развитию бизнеса ее участников.

В программе были представлены 10 докладов и практических сессий. Участники могли выбрать один из форматов: личное присутствие или онлайн трансляция.

В первой части конференции эксперты показали, как ИИ помогает анализировать выручку, обрабатывать прайсы, формировать ассортимент и даже управлять закупками:

на реальных примерах показал, как цифровые инструменты могут приносить прибыль при минимальных вложениях. Участники конференции узнали, как можно применять различные ИИ-инструменты для создания фотографий, генерации текста рассылок и постов, а также сравнили вместе с экспертом различные ИИ-системы. Мария Андреева поделилась восемью практическими способами внедрения ИИ во флористику, показав, что искусственный интеллект — это уже не просто тренд, а инструмент «must have».

Представители цветочного бизнеса узнали, как правильно формулировать промты, получили примеры удачных запросов и увидели, как ИИ может выступать в роли ассистента, владеющего ABC-анализом не хуже закупщика.

Особый интерес владельцев бизнеса вызвали примеры генерации изображений флористических букетов с помощью корректно составленных запросов и использование Telegram-ботов как «новых менеджеров».

Большой интерес вызвал доклад Александра Краснобородько об опыте работы с ИИ-продавцом цветов: от ошибок до успешных решений. В кейсе были приведены реальные данные от внедрения в продажи цветов ИИ-продавца. Показаны примеры диалогов, рассказано с какими ошибками столкнулись при внедрении ИИ-продавца и на что надо обратить внимание, при подключении такого продавца.

Большое внимание было уделено роли людей в реалиях цифровизации бизнеса:

Максим Дудин поделился опытом управления командами в условиях цифровой трансформации. Участники узнали, как постепенно вовлечь сотрудников и превратить сопротивление в цифровое доверие: от обучения и адаптации привычек до внедрения новых инструментов.

поделился опытом управления командами в условиях цифровой трансформации. Участники узнали, как постепенно вовлечь сотрудников и превратить сопротивление в цифровое доверие: от обучения и адаптации привычек до внедрения новых инструментов. Акцентом доклада стали реальные кейсы, в которых спикер рассказал о типичных ошибках и удачных находках, а также объяснил, какие подходы помогают закрепить «цифровое доверие» и развивать гибкость команды в эпоху ИИ. Отдельное внимание участников получил круглый стол: «ИИ VS сотрудник: баттл или сотрудничество?!»

Диаметрально противоположные точки зрения экспертов и непростые вопросы участников не помешали сообществу прийти к очевидному выводу: ИИ — это не угроза, а мощный помощник. Его стоит использовать всем, ведь он помогает сотрудникам работать эффективнее, а бизнесу — развиваться быстрее.

Юридический и бухгалтерский блок стал логичным завершением мероприятия:

Павел Патрикеев рассказал о рисках, которые подстерегают участников цветочного бизнеса в 2025 году, немного «пугал» штрафами.

Собственники и руководители получили информацию о ключевых изменениях в работе с персональными данными, узнали, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Вторым не менее важным блоком доклада стала информация о новых правилах рекламного законодательства.

рассказал о рисках, которые подстерегают участников цветочного бизнеса в 2025 году, немного «пугал» штрафами. Собственники и руководители получили информацию о ключевых изменениях в работе с персональными данными, узнали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Вторым не менее важным блоком доклада стала информация о новых правилах рекламного законодательства. Отдельный акцент был сделан на защите цифровых активов — теме, которая становится всё более актуальной для предпринимателей цветочной отрасли. Сергей Кравченко (Первая Экспертная Бухгалтерия) подробно разобрал ключевые изменения в налоговой сфере, которые ждут цветочный бизнес в 2025 году.

Эксперт и участники обсудили вопросы о росте налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, прошли по изменениям в УСН и патентной системе, отдельно проговорили об ужесточение правил при работе с кассами и самозанятыми. Сергей акцентировал внимание собственников и руководителей на том, как избежать штрафов и какие возможности для оптимизации расходов всё же остаются у предпринимателей.





Завершением программы стал круглый стол о правовых и бухгалтерских вызовах 2025 года. Участники отметили, что ценность конференции — не только насыщенная актуальная программа, но и возможность «живого» общения и обмена опытом. Такие события помогают готовиться к изменениям, которые ждут отрасль в ближайшем будущем.

Традиционно на ЦветыCONF-2025 велась запись мероприятия, все доклады доступны к приобретению, что расширяет возможности своевременной трансформации бизнеса не только для участников конференции.

Организаторы выражают искреннюю благодарность спикерам и участникам мероприятия за вовлеченность и высокий уровень профессионального диалога.