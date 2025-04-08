Цыплят по весне считают: в Москве открылся 100-й логопедический центр крупнейшей в РФ федеральной сети 

Сеть логопедических центров «Разноцветные цыплята» открыла сотый филиал по франшизе в Москве. Популярность франчайзингового бизнеса продолжает расти — продажи франшиз в России за 2024 год выросли на 14 % и достигли ₽3,63 трлн.

Всё больше предпринимателей начинает обращать внимание на социально значимые сферы бизнеса, которые открывают доступ к льготным займам и субсидиям. Учитывая, что количество детей с речевыми нарушениями в России стремительно растет (по данным бывшего министра образования и науки Ольги Васильевой, у 58 % детей есть проблемы с речью), интерес к логопедическому бизнесу тоже возрастает.

За пять лет работы франчайзинговые центры «Разноцветных цыплят» расположились в более чем 40 городах России, включая Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и другие. Благодаря работе сети, в разных уголках страны свыше 15 000 детей получили помощь логопедов и дефектологов. В 2025 году количество активных клиентов сети перешагнуло отметку в 5000 детей. Свой сотый центр федеральная сеть открыла в Москве.

«Открытие 100-го центра имеет для нас большое значение. За этой вехой стоит формирование и оттачивание всех процессов, что представляет собой сложную, масштабную и ресурсозатратную работу», — комментирует Елена Мамуровна Мельникова, основатель компании.

Источник фото: Пресс-служба компании