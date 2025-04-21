DAHON-V стремится к результативности и устойчивому развитию на Sea Otter Classic 2025 

В то время как мир готовится к празднованию Дня Земли 2025 года, DAHON передает сигнал на культовом калифорнийском мероприятии Sea Otter Classic: высокая результативность и экологическая ответственность могут идти рука об руку.

В основе послания DAHON лежит набор технологий DAHON-V — набор инноваций, которые оптимизируют жесткость рамы и повышают эффективность езды. Повышая структурную целостность и сокращая потери энергии, DAHON-V помогает гонщикам продвигаться дальше с меньшими усилиями, делая езду на велосипеде разумным и устойчивым выбором для сокращения выбросов углекислого газа и продвижения экологически чистой мобильности.

Среди моделей представлен Hemingway GR, прочный складной внедорожный велосипед, созданный для исследований в различных условиях. Благодаря широким, устойчивым к проколам шинам, усиленной технологии рамы и упору на долговечность Hemingway GR идеально подходит для любителей активного отдыха, ищущих приключений без ущерба для результативности. Он предназначен для преодоления гравийных, каменистых и внедорожных условий.

K-Feather – самый легкий в истории электровелосипед DAHON, использующий инновационную технологию DAHON-V. Этот минималистичный складной электровелосипед оснащен органичной системой помощи при нажатии на педаль, ультралегкой рамой и аккумуляторной батареей высокой плотности. Он обеспечивает до 40 км помощи, и даже когда мощность заканчивается, он едет без усилий, как традиционный велосипед, предлагая устойчивое складное решение для ежедневных поездок.

«Каждый ход педали имеет значение в нашей борьбе за более чистую и зеленую планету», — сказал представитель DAHON.