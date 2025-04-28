Дебют системы интеллектуальной безопасности SERES на Шанхайском автосалоне 2025 устанавливает отраслевой стандарт и привлекает внимание всего мира 

Компания SERES сделала заявление на Шанхайском автосалоне Auto Shanghai, представив экосистему интеллектуальной безопасности. Инновационный подход компании определяет безопасность на основе реальных сценариев, и этим SERES устанавливает новый эталон интеллектуальной безопасности в автомобильной промышленности.

По мере того, как автомобильная промышленность развивается благодаря интеллектуальной подключаемости, электрификации и шеринговой мобильности, безопасность транспортных средств претерпевает сдвиг парадигмы — сначала от пассивной безопасности к «пассивной + активной» безопасности, а теперь и ко всеобъемлющей защите. Являясь первопроходами в отрасли со своей философией безопасности на основе сценариев, SERES разработала экосистему интеллектуальной безопасности, охватывающую четыре основных направления: защита жизни, защита кузова транспортного средства, охрана здоровья и защита личных данных.

Защита жизни: SERES разработала первую в отрасли архитектуру защиты 720° и представила серийный и самый большой в мире интегрированный задний кузов из алюминиевого сплава, теперь используемый при производстве AITO M9. Кроме того, SERES первой разработала версию магниевого сплава для использования на производстве. В дальнейшем во всех моделях AITO будет использована эта технология интегрированного литья. SERES также является лидером в системах защиты аккумуляторов и круглосуточном облачном мониторинге безопасности аккумуляторов, что обеспечивает комплексную личную безопасность.

Защита кузова: SERES постоянно повышает эффективность активной безопасности путем непрерывного обучения системы распознавания. Комплексные возможности предотвращения столкновений, включая защиту от лобового, бокового и заднего удара, были значительно модернизированы по всем направлениям.

Охрана здоровья: SERES использует экологичные технологии работы с материалами для создания салона с заботой о пяти органах чувств, включая свежий воздух, безопасные для детей поверхности, комфорт для глаз, гармоничную тишину и низкие электромагнитные помехи, обеспечивая здоровую среду для всех пассажиров.

Защита личных данных: по мере развития интеллектуальных функций в автомобилях безопасность данных и сети, а также защита персональных данных приобретают все большую важность. SERES создала многоуровневую архитектуру безопасности, включающую облако, передачу, транспортное средство и чип, обеспечивая полную защиту данных на протяжении всего жизненного цикла автомобиля для пользователей и их транспортных средств.

SERES разработала целостную систему обеспечения безопасности, которая включает в себя, среди прочего, НИОКР, испытания, интеллектуальное производство, контроль качества и цепочку поставок. Данный системный подход обеспечивает всестороннюю защиту пассажиров, транспортных средств и личных вещей. В области исследований и разработок SERES провела испытания по более чем 1 300 сценариям на 11 миллионах километров, что значительно сократило циклы разработки и повысило качество продукции.

Что касается производства, компания SERES использует литье под давлением с тоннажем 10 000 тонн, а автоматическая сварка и сборка болтовых соединений шасси достигают уровня 100 %. Располагая ведущей в отрасли интеллектуальной системой тестирования и обеспечения качества, компания использует автоматизацию, большие данные и проверку всех сценариев для обеспечения безопасности транспортных средств.

С начала этого года AITO 9 и AITO 5 были модернизированы, в то время как у AITO 7 появился новый цвет. С последним добавлением AITO 8 линейка AITO теперь насчитывает четыре модели, удовлетворяющие разнообразным потребностям пользователей в мобильности. По состоянию на 20 апреля пользователи AITO в совокупности проехали более 12,4 миллиарда километров на интеллектуальных электромобилях с увеличенным запасом хода.

С момента своего дебюта на Парижском автосалоне 2024 года инновации AITO привлекли внимание всего мира. В этом году на Шанхайском автосалоне международные делегации посетили стенд AITO, чтобы стать свидетелями запуска экосистемы интеллектуальной безопасности и испытать будущее интеллектуальной мобильности. Дистрибьюторы из ОАЭ, Бахрейна, Азербайджана, Армении и Монголии подписали партнерские соглашения с SERES, став частью семьи AITO. В планах на будущее у AITO сотрудничество с еще большим количеством глобальных партнеров, чтобы придать новый смысл понятию «роскошь».