Известная международная правозащитница Радха Стирлинг, одна из ведущих защитников предпринимателя Улугбека Шадманова, на своей странице в соцсети Х поделилась тревожными сведениями. Она утверждает, что Комил Аламжонов, бывший высокопоставленный чиновник администрации президента Узбекистана, мог инсценировать покушение на себя, чтобы дискредитировать Шадманова и обвинить его в организации атаки. Это заявление стало частью масштабного расследования, которое проводит команда адвокатов Шадманова под руководством Стирлинг.

Поводом для начала расследования послужили события зимы прошлого года, когда Улугбек Шадманов, находясь в Дубае по рабочим делам, неожиданно был задержан спецназом ОАЭ, помещён в тюрьму, а затем депортирован в Узбекистан на частном самолёте, прибывшем из Ташкента. Обстоятельства этого задержания до сих пор окутаны тайной. Х-страница @freeshadmanov сообщает об отсутствии бортовых журналов и записей авиационных диспетчеров, что подчёркивает секретность этой операции.

Улугбек Шадманов — акционер и владелец крупнейшего производителя цемента в Центральной Азии United Cement Group (UCG). Его имя ассоциируется с масштабными проектами, направленными на развитие инфраструктуры в регионе. Однако ситуация вокруг него стала предметом активных обсуждений, особенно после того, как западные СМИ, вещающие на русском языке, начали связывать его экстрадицию с покушением на Комила Аламжонова.

Радха Стирлинг и её команда убеждены, что следствие в Узбекистане движется по ложному пути. Они подчёркивают, что на правоохранительные органы оказывается давление через информационные интервенции, исходящие из-за рубежа. Стирлинг — опытный правозащитник и кризисный менеджер с международной репутацией, известная своей работой в регионе Ближнего Востока. За её плечами множество громких дел, включая защиту принцессы Латифы, дочери правителя Дубая, что стало символом борьбы за права женщин в регионе. Она за последние 15 лет помогла почти 20 тысячам жертв несправедливости. Кроме того, она основала Due Process International и IPEX (Реформа Интерпола и экстрадиции). Стирлинг консультировала правительства Австралии, США, Канады и Великобритании и является частым спикером по вопросам внешней политики, связанной с государствами Персидского залива.

Одним из самых громких и показательных дел Радхи Стерлинг стало представительство интересов принцессы Латифы бин Рашид Аль Мактум, дочери правителя Дубая. В 2018 году принцесса Латифа пыталась сбежать из ОАЭ, чтобы получить свободу от строгого контроля со стороны своей семьи. Однако вскоре их судно было захвачено индийскими спецслужбами при содействии ОАЭ в международных водах. Принцессу Латифу силой вернули в Дубай, где она находилась под строгим контролем.

Радха Стерлинг развернула мощную международную кампанию за ее освобождение. Благодаря активному сотрудничеству с мировыми СМИ, правозащитными организациями и ООН, она добилась того, чтобы история принцессы Латифы привлекла внимание всего мира. Ее усилия привели к расследованию ООН по факту насильственного возвращения Латифы в ОАЭ, а также к многочисленным публикациям в крупных международных изданиях, что усилило давление на власти Дубая. В конечном итоге, благодаря непрерывной правозащитной деятельности Стерлинг, Латифа обрела относительную свободу, а это дело стало символом борьбы за права женщин и против репрессивных практик на Ближнем Востоке. Её профессионализм и последовательность вызывают доверие как у её подзащитных, так и у международного сообщества.

Комил Аламжонов, в свою очередь, является одной из ключевых фигур в политической и медийной сферах Узбекистана. За свою карьеру он занимал высокие должности, включая пост заместителя главы администрации президента. Однако его деятельность нередко была противоречивой. Например, в 2019 году он отменил запреты на деятельность ряда западных СМИ, что было расценено как шаг к большей открытости. После призыва ОБСЕ предоставить свободный доступ к информации Аламжонов в качестве руководителя Агентства по информации и массовым коммуникациям Узбекистана сообщил о восстановлении доступа к сайтам Узбекской службы Би-би-си, Deutsche Welle, «Голоса Америки», Eurasianet.org, AsiaTerra, информационному агентству Fergana и некоторым другим СМИ, а также к страницам правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и «Репортеры без границ».

Несмотря на теплые отношения с представителями западных институтов он позднее неожиданно призвал журналистов, блоггеров и активистов Узбекистана прекратить публиковать материалы об ЛГБТ, обосновав это тем, что постоянные публикации притупляют чувствительность людей. В сентябре 2024 года он был отправлен в отставку с поста зам. главы президентской администрации.

Как отмечает, Opendemocracy.net, в 2008 и 2009 гг., продолжая работать в Государственном налоговом комитете, Алламжонов запустил несколько коммерческих проектов: сначала он создал газету для налоговых экспертов «Солик Инфо» («Soliq Info»), а затем БЭМ – программу по автоматизации бухгалтерской деятельности. И «Солик Инфо», и «BEM System» получили серьезную поддержку со стороны Государственного налогового комитета.

Карьерный путь Комила Аламжонова всегда был тесно связан с Саидой Мирзёевой, старшей дочерью президента Узбекистана. Их можно назвать соратниками, двигающимися к своим профессиональным целям бок о бок, сообщает Википедия. Мирзёева, начиная с конца 2010-х годов, играла ключевую роль в формировании информационной политики Узбекистана, что, в свою очередь, открыло двери для стремительного роста и для Аламжонова.

В августе 2023 года Саида Мирзёева была назначена первым помощником президента Узбекистана — одной из высших позиций в государстве после главы страны. Это назначение стало логичным продолжением её восхождения к вершине политической и административной системы. До этого она занимала пост заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике Исполнительного аппарата Администрации президента с ноября 2020 по август 2023 года, где управляла ключевыми процессами в области информационного сопровождения политики страны.

Её путь к вершине начался ещё в январе 2020 года, когда она стала заместителем председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана. Ранее, с апреля 2019 по январь 2020 года, она работала заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента, где занималась формированием стратегии коммуникации государства.

Как отмечали СМИ, на каждом этапе своей карьеры Саида Мирзёева демонстрировала уверенное лидерство. Этот опыт и поддержка влиятельных союзников, таких как Комил Аламжонов, сделали её одной из самых заметных фигур современной узбекской политики.

В октябре 2024 года на Комила Аламжонова было совершено покушение. Генеральная прокуратура Узбекистана немедленно начала расследование, привлекая к делу представителей различных ведомств. Были задержаны пятеро подозреваемых, ещё двое объявлены в розыск. Как сообщает страница Аламжонова в Википедии, Расаев и Темирханов находятся в Чечне под защитой Рамзана Кадырова, который отказал в их экстрадиции.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к покушению, назвав их беспочвенными и провокационными. Он публично ответил, что все разговоры о заговоре против Аламжонова «козни, клевет и домыслы».

«Рекомендую не заигрываться в роли пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, СМИ «раздувают» слухи о «раздоре в семье президента Узбекистана» и «кто-то пытается расшатать хорошую команду, сломать систему». «Это продуманный сценарий, который угрожает руководству страны, а под удар в первую очередь ставятся преданные руководству люди, чтобы лишить президента надежного окружения», — заявил Рамзан Кадыров.

Несмотря на серьёзность предъявленных обвинений, адвокаты Улугбека Шадманова подчёркивают, что события вокруг экстрадиции предпринимателя и покушения на Аламжонова могут быть частью тщательно продуманного плана, направленного на подрыв репутации Шадманова и его бизнес окружения. Эти действия могут не только повлиять на исход дела, но и затронуть стабильность всей команды, окружающей руководство страны.

События вокруг дела Улугбека Шадманова продолжают привлекать внимание как общественности, так и международных организаций. Поддерживаемый командой адвокатов и влиятельными правозащитниками, Шадманов намерен добиться прозрачного расследования и защитить свою репутацию. Радха Стирлинг, обладая многолетним опытом работы в международной юридической сфере, активно отстаивает его интересы, шаг за шагом выводя на свет новые детали этого сложного и политически значимого дела.