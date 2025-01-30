Дело Улугбека Шадманова обрастает новыми подробностями

Улугбек Шадманов владеет United Cement Group (UCG), самым крупным производителем цемента в Центральной Азии. В последние недели некоторые русскоязычные западные СМИ неожиданно начали безосновательно упоминать его имя в истории покушения на Комила Аламжонова, одной из заметных политических фигур Узбекистана.

Аламжонов в свое время был замглавы администрации президента Узбекистана. Примечательно, что в 2019 году им была инициирована отмена запрета на работу некоторых западных СМИ. Данный шаг должен был продемонстрировать открытость руководства страны. Впрочем, позже от Аламжонова в адрес журналистов, активистов и блоггеров Узбекистана поступил призыв к прекращению публикаций материалов об ЛГБТ. С высокой должности он был уволен в сентябре 2024 года.

Рассматривая деятельность Аламжонова нельзя не упомянуть о Саиде Мирзеевой, старшей дочери узбекского лидера. Мирзеева последние годы занимала ключевые позиции в формировании информационной политики страны, что также способствовало стремительному карьерному росту Аламжонова. С августа прошлого года Мирзеева стала первым помощником президента.

В прошлом году Шадманов был задержан в ОАЭ, после чего его экстрадировали в Узбекистан. Отметим, что в этой истории до сих пор очень много темных пятен – операция проводилась сверхсекретно, Шадманова вывез частный самолет, а записи и журналы авиадиспетчеров отсутствуют, утверждает Х-страница @freeshadmanov.

При этом адвокат Шадманова, правозащитница Радха Стирлинг утверждает, что случай с якобы покушением на Аламжонова мог быть подстроен последним с целью дискредитации Шадманова. Стирлинг продолжает масштабное расследование этой истории.

Информация о покушении на Аламжонова появилась в октябре 2024 года. По итогам расследования местной генпрокуратуры за решеткой оказались пятеро подозреваемых. В розыск объявили еще двоих, причем в некоторых источниках утверждалось, что они скрылись в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эту информацию и расценил ее появление как попытку создать иллюзию раздора в семье узбекского президента, расшатать команду и сломать систему.

Юристы, защищающие Улугбека Шадманова, утверждают, что при анализе событий, связанных с экстрадицией бизнесмена и покушением на Аламжонова, нельзя исключать существование заранее составленного, четко продуманного плана, цель которого – ухудшить репутацию Шадманов и его окружения. Подобные действия способны не просто оказать влияние на исход дела, но и нанести вред ближайшему окружению руководства Узбекистана.

По мнению Радхи Стирлинг, путь, по которому идет следствие в Узбекистане, является ложным. При этом местные силовики находятся под информационным давлением, источники которого находятся за пределами страны.

Международные организации и общественность продолжают внимательно следить за событиями вокруг дела Улугбека Шадманова.