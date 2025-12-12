День Героев Отечества в Университете Косыгина

В год Защитника Отечества в Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) состоялся комплекс патриотических мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества.

«Женщины Победы»: женский подвиг и роль женщины в патриотическом воспитании

9 декабря 2025 года в Университете Косыгина состоялось тематическое мероприятие, посвящённое Дню Героев Отечества и роли женщин в сохранении традиционных ценностей, патриотическом воспитании и поддержке участников специальной военной операции.

В центре программы открытый диалог с участницами проекта «Время Героев» и большой круглый стол с представителями Министерства обороны, Совета Федерации, Министерства науки и высшего образования и экспертного сообщества.

Гостями и слушателями круглого стола и открытого диалога стали студентки Университета Косыгина, девочки-кадеты, девочки-юнармейцы, участницы сообщества «Женщины Победы» (проект «Женщины Победы» реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов).

В течение дня для студентов и гостей работали две экспозиции:

– Фотовыставка РИА «Армия России» Министерства обороны РФ

– Фотовыставка «Женщины Победы»

Материалы представили женский героизм и мужество через реальные истории участников СВО, их службу, подвиг и повседневную работу.

Круглый стол «Воспитание героя: патриотическое воспитание, внеучебная работа и образовательная деятельность»

К обсуждению были приглашены: • Дарья Сергеевна Лантратова – сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседатель общественного совета проекта «Женское движение Единой России». Сенатор Совета Федерации осветила роль женщины в сохранении традиционных ценностей: «Наш Президент сказал: “У России почти никогда не было совсем благостных времен, но всегда были люди, служившие Отечеству”. День Героев Отечества как раз об этом. О тех, кто всем сердцем любит и бережёт Родину, кто преумножает её величие и славу, кто честно служит своему делу на благо России. Конечно, все основы характера человека закладываются в семье. Именно родители способны воспитать ребенка в условиях уважения к старшим, любви к своей стране, объяснить, что такое долг, честь и совесть. И сегодня, когда наши мужчины на фронте, у женщины в семье важная задача – сохранить и передать память, не дать исказить историческую правду о подвиге своего близкого человека, рассказать об этом детям. Иначе у нас просто нет будущего.»

• Ольга Викторовна Петрова – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации. Заместитель иинистра науки высказалась о женщинах победы: «Сила женской мудрости, женского терпения – безусловно значимая составляющая для любой инициативы, а «Женщины победы» – это тот проект, который действительно объединяет»

• Валерий Савельевич Белгородский – заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина. Ректор Университета Косыгина подчеркнул: «Я убежден, что истинный патриотизм – это созидание. Мы воспитаны на примере наших великих соотечественников. Их подвиг является высочайшим примером созидания и самоотверженности во имя Родины. И сегодня мы продолжаем великое дело наших предков. Поэтому для нас, наследников университета, который всегда одевал страну, создавал красоту и технологии, всегда был рядом со своим Отечеством, нет противоречия между креативом и патриотизмом. Наоборот! Мы даем нашим студентам самый мощный инструмент для служения Отечеству, их профессию, их талант. Быть патриотом для дизайнера значит создавать смыслы, которые объединяют общество. Для технолога разрабатывать новые материалы для российской промышленности. Для психолога помогать семьям защитников. Так что, отвечая прямо: воспитание Героя – это общая задача. А роль университета – помочь молодому человеку найти свою, уникальную, творческую точку приложения любви к Родине и превратить эту любовь в конкретные, нужные людям дела.»

• Андрей Виленович Боровик – начальник ФГКУ «РИА «Армия России» Министерства обороны Российской Федерации. Андрей Боровик рассказ о культурной и информационной составляющей работе с армией и обществом: «Только единство возрастов, единство взглядов, поражает единство цели, а цель наша – победа!»

• Мария Александровна Афонина – заместитель председателя совета ассоциации Добро.РФ, ректор Академии развития гражданского общества «Добрино». Мария Афонина рассказала о практиках поддержки СВО и женском лидерстве: «В воспитании патриота женщина играет самую важную роль. Именно мама через сказки, песни, личный пример формирует мировоззрение, в котором защита Родины становится высшим долгом. Сегодня женщины активно помогают фронту, участвуют в гуманитарных проектах для СВО. По данным Добро.рф, 68% зарегистрированных на платформе волонтеров – женщины», – отметила заместитель Председателя Совета Ассоциации Добро.рф, ректор Академии развития гражданского общества «Добрино».

• Дарья Александровна Светяш – гвардии капитан медицинской службы, врач-хирург, участница программы «Время Героев».

• Ираида Алексеевна Дёмина – лейтенант медицинской службы, врач анестезиолог-реаниматолог, участница программы «Время Героев».

• Александра Дмитриевна Родионова – доброволец в зоне проведения специальной военной операции, санитарный инструктор. Заместитель директора Института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения России, участница программы «Время Героев».

Ираида, Дарья и Александра поделились своим опытом и рассказали о роли женского подвига, своем пути и ответили на вопросы собравшихся гостей.

Дарья Светяш высказалась о важности героизма и неоценимом вкладе в защиту Отечества: «Традиции героизма имеют глубокие исторические корни и являются неотъемлемой частью национального достояния России. Война и женщина – понятия, казалось бы, несовместимые. Однако история раз за разом доказывает: когда над Родиной нависает угроза, хрупкие плечи способны выдержать непосильную ношу, а нежное сердце – стать тверже стали. Несгибаемый характер российских женщин, проявляющийся в экстремальных условиях боевых действий, служит примером истинного патриотизма и самоотверженности».

Ираида Демина рассказала о своем понимании долга и чести: «Долг – это отказ от личных интересов ради чего-то высшего. И в этом контексте можно вспомнить слова песни «Офицеры» Олега Газманова: «Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою». О понятии чести хорошо свидетельствует Суворовский принцип: «Без добродетели нет ни славы, ни чести. Это о том, что солдат должен быть чист от греха и стоять на службе как свеча перед Богом».

Александра Родионова рассказала о своем добровольческом пути и своем участии в программе «Время Героев», а также поделилась эмоциями от встречи с Верховным Главнокомандующим Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Александра обратилась к гостям открытого диалога и выразила уверенность в том, что: «Каждый уже сейчас может быть наставником для сверстников, быть примером: в учебе, в спорте или искусстве. Главное – идти к своей цели через служение».

Модератор Светлана Юрьевна Миночкина, автор проекта «Женщины Победы», руководитель Национального центра дизайна костюма, военкор, волонтёр СВО, поделилась: «Женщина всегда остаётся женщиной» – и это не просто девиз проекта «Женщины Победы», это принцип, который лежит в основе всего: добро, милосердие, сострадание, стремление к созиданию, умение поддержать только одним своим присутствием – всегда с женщиной, где бы она ни находилась, это то, что помогает женщинам стойко нести свою важную роль, особенно на передовой. Наша деятельность во имя Родины и Победы».

Участники обсудили:

– вклад университетов в воспитание гражданственности;

– роль женщины как хранительницы традиционных ценностей;

– деятельность Министерства науки и высшего образования по поддержке проектов обучения служением;

– работу Министерства обороны по культурному сопровождению ВС РФ;

– информационную войну и задачи РИА «Армия России»;

– женский героизм как часть современной социальной повестки.

Прошел открытый диалог: «Женщины Победы» – встреча с участницами программы «Время Героев». Участницы программы «Время Героев» пообщались с девушками-волонтерами, студентками Университета Косыгина, девочками-юнармейцами и девочками-кадетами, рассказали о патриотизме, ценностях, целях и задачах СВО и ответили на вопросы.

День Героев Отечества в Университете Косыгина стал значимой площадкой для осмысления женской роли в современных героических практиках, патриотическом воспитании и волонтёрской поддержке СВО. Мероприятие объединило представителей Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства обороны РФ, образовательного сообщества и женщин-героев, показав глубокий интерес молодежи к теме служения и гражданской ответственности.