Desay Battery представляет технологии хранения энергии, ориентированные на проактивную безопасность

23 июля компания Desay Battery, один из ведущих мировых поставщиков комплексных решений для хранения энергии, провела мероприятие по запуску серийного производства в Чанше, Китай. На мероприятии было продемонстрировано новое поколение аккумуляторных батарей и систем с проактивной защитой, UPS 2.0 и интеграция энергии для центров обработки данных. Решение Source-Grid-Load-Storage знаменует собой ключевую веху в миссии Desay по созданию высокопроизводительных, ориентированных в первую очередь на безопасность технологий, подкрепленных серией соглашений о стратегическом партнерстве и целью которых является ускорение трансформации региональной энергетической структуры.

Центральным элементом мероприятия стали обновленные обязательства компании Desay Battery в отношении безопасности, которая уже давно является основой инноваций и роста компании. Президент компании Леон Ченг (Leon Cheng) подчеркнул, что безопасность является главным приоритетом при разработке продуктов и архитектуры систем. Благодаря достижениям в области цифровизации, модуляризации и смарт-производства, Desay повышает производительность батарей, обеспечивая при этом надежность и экономичность. Ченг подчеркнул, что приверженность компании глобальному энергетическому переходу основана на предоставлении безопасных, высококачественных решений, рассчитанных на длительный срок эксплуатации.

Аккумуляторные батареи и системы с инновационной защитой Desay Battery подчеркивают внимание компании к вопросам безопасности. Используя передовое смарт-производство и строгий контроль качества, эти передовые элементы имеют исключительную стойкость к воздействию высоких температур и перегрузкам. Запатентованная технология детекции давления позволяет осуществлять мониторинг состояния в режиме реального времени, в то время как прогнозное моделирование на основе ИИ обеспечивает быстрое оповещение о рисках и точные прогнозы срока эксплуатации. Кроме того, разработка продуктов на основе всеобъемлющего знания свойств и поведения используемых материалов, повышают энергоэффективность и долговечность, демонстрируя приверженность Desay вопросу проактивной безопасности как с помощью собственных, так и активных механизмов защиты.

Также был представлен UPS 2.0, в котором используются аккумуляторные элементы с высоким коэффициентом разряда — 8C и присутствует аварийное резервное копирование до 300 кВА за 10 минут. Решение Source-Grid-Load-Storage предлагает конкурентоспособную нормированную стоимость электроэнергии (LCOE) RMB 0,25/кВтч, что позволяет центрам обработки данных экономить до 79 % от пиковых затрат на электроэнергию.

Юй Цинцзяо (Yu Qingjiao), генеральный секретарь Zhongguancun New-Battery Technology-Innovation-Alliance, высоко оценил новые продукты Desay Battery для решения критических проблем безопасности и установления стандартов в области защиты и интеграции жизненного цикла. Он описал запуск производства как отраслевую модель, которая соответствует национальным приоритетам в области технологической безопасности и повышения производительности.

Признавая тот факт, что безопасность хранения энергии требует системного сотрудничества, Desay Battery собрала на мероприятии отраслевых экспертов для обсуждения будущего технологий хранения энергии, интеграции цепочки создания стоимости и безопасности, основанной на инновациях.

Обладая возможностями поставки комплексных решений и обширным опытом проектирования, Desay Battery продолжает поставлять мировым лидерам в области хранения энергии индивидуальные решения для литиевых батарей. Недавнее включение компании в рейтинг BloombergNEF 2025 Q2 Energy Storage Tier 1 еще раз подтверждает ее репутацию одного из всемирно признанных новаторов в области хранения энергии.