Для коллекции «Русская душа» мастера из Калининграда использовали 5 кг янтаря

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех создал уникальную коллекцию, в которой объединил традиционный русский стиль с балтийским самоцветом. В новой линейке янтарными стали валенки, варежки и кокошники. Изделия будут представлены 1 августа на VIII Международном янтарном форуме AmberForum’25.

Новая коллекция Янтарного комбината получила название «Русская душа». В нее войдут 60 образов русского национального костюма с элементами янтаря. Создавать коллекцию ювелиры начали с валенок из овечьей шерсти – исконно русской обуви. На каждую пару ушло от 3 до 15 граммов самоцвета в виде декоративных бусин. Зимние кокошники и варежки также декорированы натуральным балтийским камнем, возраст которого превышает 40 млн лет. В аксессуарах специалисты комбината впервые сочетают солнечный камень с мехом и шерстью. В ближайшее время коллекция пополнится кафтанами, сарафанами, телогрейками и косоворотками. Всего будет использовано 5 кг янтаря.

Показ новой коллекции «Русская душа» состоится на главном подиуме VIII Международного янтарного форума AmberForum’25. В рамках мероприятия также будет представлено первое янтарное платье, созданное комбинатом в этом году.

«Готовясь к AmberForum’25, мы задумались, каким может быть янтарный стиль по-русски. Так впервые появились образы на основе русского национального костюма. Каждый янтарный элемент, прежде чем стать частью орнамента, прошел сложную технологическую обработку – от автоклава до сверления. Над коллекцией работали лучшие мастера Дома янтарной моды. Результаты творческих экспериментов мы представим на первом в истории форума модном показе одежды с янтарем», – комментирует заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.

Международный янтарный форум AmberForum’25 – крупнейшее событие отрасли. В этом году он впервые пройдет в Москве и соберет более 40 ведущих производителей и 100 000 изделий из янтаря. На форуме представят достижения российского янтарного производства и обсудят векторы развития янтарной отрасли. AmberForum’25 пройдет с 31 июля по 3 августа на ВДНХ в павильоне №57.Организатором форума выступает Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех.

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех – одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. С 2015 года в развитие предприятия инвестировано 3,5 млрд рублей. Средства направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.

После модернизации у комбината появилась возможность перерабатывать до 50 тонн янтаря ежегодно и выпускать украшения, картины, интерьерную плитку, сложные сувениры и другую продукцию из солнечного камня. В прошлом году ювелирным производством были изготовлены 170 тысяч изделий.