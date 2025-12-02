Дмитрий Федюшин назначен вице-президентом по антикризисным и цифровым коммуникациям КГ PROGRESS

Команда Коммуникационной группы PROGRESS усилилась новым назначением. Дмитрий Федюшин, один из наиболее опытных экспертов группы, перешёл на позицию вице-президента по антикризисным и цифровым коммуникациям.

В команде Коммуникационной группы PROGRESS новое назначение — с 1 декабря 2025 года Дмитрий Федюшин занял должность вице-президента по антикризисным и цифровым коммуникациям и продолжил работу в составе Совета директоров. На новой позиции он отвечает не только за развитие антикризисного блока, но и за активно развивающееся в группе направление по работе с социальными медиа.

– Усиление блока антикризисных и цифровых коммуникаций — это ответ на запрос рынка, который сегодня всё чаще сталкивается с репутационными рисками именно в цифровой среде. Информационные процессы ускорились, и работа в социальных сетях, мессенджерах и с инфлюенсерами стала неотъемлемой частью антикризисного контура. Заниматься этим должны профессионалы с серьезным бэкграундом и достижениями в этой сфере — именно этим и обусловлено новое назначение. Это направление уже является одним из ключевых как для наших клиентов, так и для рынка в целом, – комментирует Дмитрий Солопов, основатель Коммуникационной группы PROGRESS.

Дмитрий Федюшин обладает более чем пятнадцатилетним опытом в сфере PR, из которых свыше 10 лет в коммуникационных агентствах. За свою карьеру он успешно реализовал более 50 проектов для крупнейших компаний и государственных инициатив. Среди них — IKEA, Роснано, Автомобильная группа «Авилон», Pfizer, Aurus, проект «Активный гражданин», Делимобиль, Ростелеком, Адамас и другие бренды, требующие высокого уровня стратегической и репутационной экспертизы. В 2024 году стал лауреатом премии «Медиа-Менеджер России» в номинации «Коммуникации».

Одной из задач на новой должности станет интеграция инструментов работы со СМИ, в социальных сетях, мессенджерах и с инфлюенсерами в единый антикризисный контур.

Ранее Дмитрий Федюшин занимал позицию руководителя практики «Антикризисные коммуникации» КГ PROGRESS. В этой роли он сформировал один из наиболее компетентных на рынке центров экспертизы, отвечающий за сопровождение высокочувствительных проектов, кризисных ситуаций и репутационных вызовов.