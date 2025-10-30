Дочь авиаконструктора Миля посетила Казанский вертолетный завод в честь 60-летнего юбилея Ми-8

Мероприятие в честь 60-летнего юбилея со дня первого полета серийного вертолета Ми-8 прошло на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. В честь этой даты предприятие посетила дочь прославленного советского авиаконструктора Михаила Миля – Надежда Миль. На празднике в Музее Трудовой Славы собрались руководители предприятия, конструкторы, ветераны, профсоюзный актив и молодежь завода.

Вертолет Ми-8 – легендарная винтокрылая машина, в истории создания которой несколько памятных дат. На Казанском вертолетном заводе вспоминали одну из наиболее примечательных – 26 октября 1965 года. Именно тогда на предприятии впервые совершил полет первый серийный Ми-8.

«Вертолет Ми-8 сочетает в себе гений и опыт русских инженеров, наработки отечественной школы вертолетостроения и технологии, опередившие свое время. Налет этих машин по всему миру исчисляется тысячами часов. Сегодня холдинг «Вертолеты России» с учетом опыта самых разных эксплуатантов, совершенствует этот тип вертолетов. Мы выпускаем современные, модернизированные «восьмерки» и новые машины, созданные на базе этого проверенного воздушного судна», – сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского и Приморского отделений Союзмаш России Николай Колесов.

В честь исторической даты Надежде Михайловне Миль, дочери великого авиаконструктора, вручили награду отца – заводской знак отличия «Почетный Вертолетостроитель КВЗ», учрежденный в год 80-летия предприятия. Надежда Михайловна в своем докладе рассказала о создании вертолета Ми-8 и передала в дар Музею Трудовой Славы оригиналы писем и фотографий М.Л. Миля. На одном из снимков – показ нового серийного вертолета Ми-8 руководству Советского Союза во главе с Леонидом Брежневым, на другом – Михаил Миль с конструкторами со всего мира возле «восьмерки» во время Международного аэрокосмического салона в Ле Бурже (Париж). Кроме того, музею предприятия преподнесли картину с изображением другого легендарного вертолета – Ми-4.

«Концепцию вертолета Ми-8 создавали с 1957 года, и в 1961 году взлетел однодвигательный вариант В-8, далее в 1962 году уже состоялся полет этой модели вертолета с двумя двигателями. Михаил Леонтьевич Миль не только был конструктором Ми-8, но и активно продвигал данный проект. Сегодня мы видим, что Ми-8 стал самым массовым вертолетом в мире – о нем слагают стихи и пишут песни. Огромная заслуга коллектива Казанского вертолетного завода в том, что он сумел воплотить в жизнь идеи Миля и сделать такую качественную и надежную технику», – сказала руководитель Фонда им. М.Л. Миля и руководитель музея НЦВ «Миль и Камов» Надежда Миль.

Во время встречи ветеранам и сотрудникам завода вручили медали имени М.Л. Миля Федерации космонавтики России. Наградами были отмечены генеральный директор КВЗ Николай Яковлев, президент Ассоциации предприятия и промышленников Республики Татарстан – директор КВЗ с 1984 по 2007 гг. Александр Лаврентьев, бывший директор по производству Валерий Карташев, который лично участвовал в подготовке к первому полету Ми-8 еще в должности помощника ведущего инженера летно-испытательной станции, и другие.

После мероприятия в Музее «Трудовой Славы» Надежда Миль и другие гости осмотрели производственные цеха предприятия и посетили Производственно-учебный центр. Надежда Михайловна провела для учащихся урок-беседу, в ходе которой рассказала о трудовом пути Михаила Миля и создании известных во всем мире вертолетов. В завершение она оставила памятную надпись на фотокартине с изображением современного вертолета Ми-8, пожелав ребятам найти свое любимое дело.

Для справки:

Первый полет серийного вертолета Ми-8 на предприятии длился 12 минут. В состав экипажа вошли ведущий летчик-испытатель второго класса Леонид Антропов, второй летчик-инженер Борис Демчак, борттехник-испытатель Артур Николаев.

За всю историю производства Ми-8 по сей день КВЗ произвел больше 8,5 тысяч вертолетов данной серии. Из них свыше 4 тысяч единиц – поставлены на экспорт. Более 90 стран мира применяют вертолеты Ми-8 производства КВЗ – они летают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке.