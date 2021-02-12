Долгожданные выступления ансамбля имени Моисеева прошли в январе и феврале

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12 февраля 2021

Триумфальное возвращение к выступлениям знаменитого ансамбля имени Моисеева состоялось зимой 2021 года. Отмечается, что 21-22 января ансамбль провел концерты в честь 115-летия со дня рождения своего основателя Игоря Моисеева. Позднее, 10-11 февраля он презентовал программу «Моисеевцам-84». Абсолютное большинство номеров из нее были поставлены легендарным балетмейстером в разные годы. Интересно, что артисты в условиях непростого карантинного 2020 года не только не растеряли форму, но и приобрели навыки репетиций  в «походных» условиях и с подручным материалом, сообщает «Вечерняя Москва».

«Концерт «Моисеевцам-84», состоявшийся  на их родной Филармонической сцене в условиях постепенного снятия антиковидных ограничений, убедительно продемонстрировал, что, несмотря на вынесенный на афишу 84-летний стаж, ансамбль молод душой, находится в прекрасной исполнительской форме и полон вдохновения на старте нового сезона! Зрители соскучились по вихрю позитивных эмоций, который неизменно дарит этот коллектив, и мы гордимся, что выступаем его генеральным партнером!», — отметила представитель Газпромбанка Елена Фалькова.

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