EarthDaily открывает новую эру в наблюдении Земли с запуском спутника Landmark  

Компания EarthDaily Analytics (EarthDaily) объявила об успешном запуске и начальном контакте с первым спутником EarthDaily Constellation, что стало важной вехой в развертывании системы наблюдения Земли следующего поколения. Телеметрия получена, солнечные батареи успешно развернуты, спутник перешел в безопасное положение и является энергоположительным.

Это достижение положило начало развертыванию самой передовой в мире комплексной системы наблюдения Земли, предоставляющей научно откалиброванные ежедневные глобальные изображения в сочетании с передовым искусственным интеллектом и аналитикой. Система предназначена для разблокировки обнаружения изменений в обширной области, что позволяет принимать более разумные решения и трансформировать то, как отрасли и правительства контролируют нашу планету.

Этот первый спутник является первым в созвездии из десяти спутников. Остальные спутники находятся на завершающей стадии сборки и тестирования, а полная группировка, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в следующем году, что позволит EarthDaily получать доход в быстрорастущих секторах.

«Это не просто начало созвездия, это начало новой эры в наблюдении Земли и четкий сигнал о готовности нашего рынка, — сказал Дон Осборн (Don Osborne), генеральный директор EarthDaily. — Мы не просто видим мир таким, какой он есть сегодня, мы будем предсказывать, каким он будет завтра. Мы вложили годы в построение этого видения: системы, способной фиксировать изменения планеты с непревзойденной точностью каждый день. Этот запуск подтверждает нашу технологию и ускоряет наш путь к тому, чтобы стать ведущим поставщиком ежедневныхмданных о Земле на основе искусственного интеллекта».

«Успешный запуск первого спутника EarthDaily знаменует собой важную веху в бизнес-плане компании, — сказал Чандра Патель (Chandra Patel), управляющий партнер Antarctica Capital. — Antarctica Capital гордится тем, что поддерживает компанию и ее миссию быть вертикально интегрированным лидером отрасли, ориентированным на использование своих данных, программного обеспечения и аналитики, готовых к использованию ИИ, для предоставления высококачественных аналитических данных, имеющих решающее значение для высокоэффективных отраслей. Мы считаем, что EarthDaily Constellation станет катализатором новой главы в наблюдении Земли, и мы рады видеть, что EarthDaily Analytics использует создание этой запатентованной базы данных контента, которая не имеет аналогов в отрасли».

Созвездие EarthDaily предназначено для обеспечения согласованного, высококачественного ежедневного глобального покрытия в более чем 20 спектральных диапазонах. Эти проприетарные данные, оптимизированные для ИИ и расширенной аналитики, обеспечивают точное обнаружение изменений и полезную информацию в высокоэффективных отраслях, включая:

Сельское хозяйство. Оптимизация урожайности сельскохозяйственных культур, управление ресурсами и улучшение оценки сельскохозяйственных рисков.

Энергетика и добыча полезных ископаемых. Мониторинг инфраструктуры, поддержка разведки ресурсов и смягчение воздействия на окружающую среду.

Пространственное финансирование. Совершенствование моделирования рисков, андеррайтинга и анализа рынка.

Экологический мониторинг и устойчивость к изменению климата. Поддержка инициатив в области устойчивого развития, отслеживание выбросов углерода и реагирование на стихийные бедствия.

Правительство и оборона. Обеспечение национальной безопасности, планирование инфраструктуры и управление чрезвычайными ситуациями.

В отличие от существующих предложений, система EarthDaily обеспечивает возможности Sentinel-2 с более высоким разрешением и ежедневным пересмотром. Каждый спутник в созвездии оснащен 16 усовершенствованными мультисенсорными сканерами, откалиброванными для точного наблюдения Земли для поддержки обнаружения глобальных изменений в масштабе.

К основным функциям относятся: надежное, согласованное покрытие Земли, предназначенное для отраслей, требующих своевременной и точной информации; научно откалиброванные мультиспектральные изображения, оптимизированные для приложений ИИ и машинного обучения.

Осборн добавляет: «Это больше, чем запуск. EarthDaily Constellation закладывает основу для будущего геопространственной аналитики и снижения рисков. Ежедневно предоставляя согласованные, готовые к использованию ИИ данные, это позволяет клиентам выйти за рамки традиционного наблюдения Земли и полностью использовать возможности интеллектуального управления данными. Все это было бы невозможно без непоколебимой поддержки компании Antarctica Capital, которая последовательно разделяла видение нашего неустанного стремления к тому, что возможно».