Его Королевское Высочество наследный принц объявил о проекте King Salman Gate в Мекке

Его Королевское Высочество Принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр и председатель совета директоров компании RUA AlHaram AlMakki, объявляет о запуске King Salman Gate, преобразующего многофункционального девелоперского проекта в Священном городе Мекка.

Проект на общей площади 12 миллионов квадратных метров, прилегающий к Аль-Масджид Аль-Харам, знаменует собой крупный скачок в развитии Мекки и ее центрального района, создавая мировой эталон в планировке современной городской среды.

Masterplan of King Salman Gate by RUA AlHaram AlMakki Company (for illustration purpose only)

Городская застройка и преобразование инфраструктуры King Salman Gate будут способствовать расширению доступа к Аль-Масджид Аль-Харам, повышению качества обслуживания и обогащению путешествия каждого посетителя в соответствии с целями программы Pilgrim Experience Program.

Стратегически расположенный рядом с Аль-Масджид Аль-Харам, интегрированный многофункциональный комплекс отдает приоритет дальнейшему повышению текущего уровня предоставляемых услуг, предлагая жилые, гостиничные и коммерческие площади, а также объекты культуры. С вместимостью около 900 000 внутренних и наружных мест для молитвы.

Благодаря целостной связи с сетями общественного транспорта, проект King Salman Gate обеспечит быстрый доступ и комфорт, отдавая дань уважения самобытности Мекки, которая сочетает в себе богатое архитектурное наследие с современной жизнью мирового уровня. В ходе реализации проекта также будет восстановлено и застроено около 19 000 кв. м исторических объектов с сохранением культурного и исторического наследия Мекки, обогащая путешествие каждого гостя. Проект будет способствовать реализации целей экономической трансформации Saudi Vision 2030 путем создания более чем 300 000 рабочих мест к 2036 году.

King Salman Gate строятся компанией RUA AlHaram AlMakki Company, входящей в состав PIF. Данная компания стремится поддерживать стратегию PIF, продвигая развитие городской среды вокруг Аль-Масджид Аль-Харам, чтобы сделать Мекку глобальным эталоном проектирования и строительства объектов недвижимости. Компания стремится к устойчивому управлению ресурсами с помощью инновационных решений, которые оказывают положительное влияние на жителей, паломников и гостей города, сохраняя при этом культурный код Мекки. RUA AlHaram AlMakki привержена передовым мировым практикам в области проектирования и строительства объектов недвижимости, обеспечивая исключительное качество.

King Salman Gate next to AlMasjid AlHaram in Makkah (for illustration purpose only)

King Salman Gate by RUA AlHaram AlMakki Company (for illustration purpose only)