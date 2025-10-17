Его Королевское Высочество наследный принц объявил о проекте King Salman Gate в Мекке

Его Королевское Высочество Принц Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр и председатель совета директоров компании RUA AlHaram AlMakki, объявляет о запуске King Salman Gate, преобразующего многофункционального девелоперского проекта в Священном городе Мекка.
Проект на общей площади 12 миллионов квадратных метров, прилегающий к Аль-Масджид Аль-Харам, знаменует собой крупный скачок в развитии Мекки и ее центрального района, создавая мировой эталон в планировке современной городской среды.
Городская застройка и преобразование инфраструктуры King Salman Gate будут способствовать расширению доступа к Аль-Масджид Аль-Харам, повышению качества обслуживания и обогащению путешествия каждого посетителя в соответствии с целями программы Pilgrim Experience Program.
Стратегически расположенный рядом с Аль-Масджид Аль-Харам, интегрированный многофункциональный комплекс отдает приоритет дальнейшему повышению текущего уровня предоставляемых услуг, предлагая жилые, гостиничные и коммерческие площади, а также объекты культуры. С вместимостью около 900 000 внутренних и наружных мест для молитвы.
Благодаря целостной связи с сетями общественного транспорта, проект King Salman Gate обеспечит быстрый доступ и комфорт, отдавая дань уважения самобытности Мекки, которая сочетает в себе богатое архитектурное наследие с современной жизнью мирового уровня. В ходе реализации проекта также будет восстановлено и застроено около 19 000 кв. м исторических объектов с сохранением культурного и исторического наследия Мекки, обогащая путешествие каждого гостя. Проект будет способствовать реализации целей экономической трансформации Saudi Vision 2030 путем создания более чем 300 000 рабочих мест к 2036 году.
King Salman Gate строятся компанией RUA AlHaram AlMakki Company, входящей в состав PIF. Данная компания стремится поддерживать стратегию PIF, продвигая развитие городской среды вокруг Аль-Масджид Аль-Харам, чтобы сделать Мекку глобальным эталоном проектирования и строительства объектов недвижимости. Компания стремится к устойчивому управлению ресурсами с помощью инновационных решений, которые оказывают положительное влияние на жителей, паломников и гостей города, сохраняя при этом культурный код Мекки. RUA AlHaram AlMakki привержена передовым мировым практикам в области проектирования и строительства объектов недвижимости, обеспечивая исключительное качество.