Екатерина Окишева представит проекты застройщика Пхукета и выступит на семинаре с аналитикой рынка на InvestShow в Москве

10–11 октября компания Vera Visio представит проекты застройщика Пхукета на выставке InvestShow в Москве. В рамках двухдневной программы управляющий партнер Екатерина Окишева расскажет, почему тайский рынок недвижимости неоднородный и даже на первый взгляд похожие проекты могут показывать противоположные результаты.

InvestShow на Тишинке — выставка зарубежной недвижимости, где в одном месте можно получить концентрированную экспертизу от профессионалов, работающих на рынке. Компания Vera Visio ежегодно принимает участие в этом событии, а в 2025 году готовит расширенную программу.

Она представит одного из самых надежных застройщиков Пхукета — Rhom Bho Property, известного брендом Title. Компания заслужила репутацию девелопера, который строго соблюдает сроки сдачи объектов, а зачастую завершает строительство досрочно.

Оба дня посетители смогут встретиться с экспертом Екатериной Окишевой и получить информацию о лучших инвестиционных проектах Пхукета из первых уст.

10 октября — концепция «пенсионного плана Б». Стратегия, позволяющая к 45–50 годам создать стабильный источник дохода от недвижимости в Таиланде. Екатерина расскажет, как использовать беспроцентные рассрочки, работать только с надежными застройщиками и получать легальный доход, который может пригодиться даже для оформления долгосрочных виз или второго гражданства.

11 октября — аналитика рынка. Гости узнают, действительно ли цены в Таиланде растут столь стремительно, что скрывается за обещаниями «гарантированной доходности», какие налоги платят иностранные собственники и как выбрать надёжного партнёра и застройщика.

Отмечается, что уже более 900 семей приобрели недвижимость с поддержкой Vera Visio.