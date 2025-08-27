Экологический менеджмент подтверждает успешность программ KAMA TYRES

Общество
27 августа 2025

Для Шинного комплекса KAMA TYRES рациональное использование природных ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду — это ключевые принципы, лежащие в основе деятельности компании. Экологическая ответственность интегрирована во все этапы производства и развития.

На предприятиях комплекса реализуется комплексный подход, включающий природоохранные мероприятия, программы повышения энергоэффективности и собственную экологическую программу. Контроль за выполнением этих мер осуществляется с помощью Системы экологического менеджмента и регулярного ежегодного мониторинга.

Особое внимание уделяется проектам в области устойчивого развития. В числе таких инициатив — масштабные программы компенсационной лесопосадки. В 2023–2024 годах в Нижнекамском районе было высажено более 167 тысяч деревьев на площади 44 гектара.

Приверженность экологическим стандартам KAMA TYRES подтверждена и на федеральном уровне. Компания неоднократно становилась лауреатом профильных конкурсов, включая Всероссийский конкурс «Надежный партнер — Экология».

В Шинном комплексе уверены, что ответственное отношение к окружающей среде — это основа долгосрочного развития, залог благополучия будущих поколений и сохранения природного баланса.

