Экономический диктант при поддержке Фонда Юрия Лужкова пройдет в России и за рубежом

По всей стране 14 октября 2025 года пройдет Всероссийский экономический диктант. Вольное экономическое общество России, организатор образовательной акции, при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов, администраций субъектов РФ, а также ИД «Экономическая газета», ИА ТАСС, «Российской газеты», проводит мероприятие и в нескольких зарубежных странах.

Почти 400 тысяч человек не только из России, но и еще 11 государств — Белоруссии, Сирии, Китая, Турции, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана — стали участниками масштабного события в прошлом году. Диктант писалишкольники и студенты, учителя, преподаватели вузов, представители общественных организаций, бизнеса, государственные деятели и многие другие.

Сформировать интерес к экономической науке, актуальной экономической повестке и показать важность экономических знаний для ежедневных решений — основная просветительская цель Экономического диктанта. Участникам предлагается ответить на вопросы, которые связаны с практической экономикой, современными процессами и экономической историей, памятными историко-экономическими датами.

В рамках конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта», который ежегодно организуется перед проведением акции среди студентов, составленные молодежью вопросы также включаются в диктант. А Фонд Юрия Лужкова неизменно вручает специальную награду самому юному победителю интеллектуального мероприятия.

Собрав ответы участников Экономического диктанта, эксперты тщательно анализируют информацию по каждому региону и составляют аналитический отчет, а также два рейтинга — экономической грамотности населения и экономической активности. Эти данные позволяют специалистам разработать практические рекомендации для повышения знаний россиян в экономической сфере.

«Всероссийский экономический диктант» входит в число важных общественно-значимых проектов, которые Фонд Юрия Лужкова реализует, продолжая инициативы и добрые начинания Юрия Михайловича, включая и экономическую сферу. Также Фонд старается сделать максимально доступными обществу экономические труды Юрия Лужкова. Он уделял экономической аналитике особое внимание, а также всегда подчеркивал важность экономической науки для развития государства, заявила Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова.

Фото: Е.Н. Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова