Экономический диктант при поддержке Фонда Юрия Лужкова пройдет в России и за рубежом

12 сентября 2025

По всей стране 14 октября 2025 года пройдет Всероссийский экономический диктант. Вольное экономическое общество России, организатор образовательной акции, при поддержке Фонда Юрия Лужкова, ведущих вузов, администраций субъектов РФ, а также ИД «Экономическая газета», ИА ТАСС, «Российской газеты», проводит мероприятие и в нескольких зарубежных странах.

Почти 400 тысяч человек не только из России, но и еще 11 государств — Белоруссии, Сирии, Китая, Турции, Монголии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана — стали участниками масштабного события в прошлом году. Диктант писалишкольники и студенты, учителя, преподаватели вузов, представители общественных организаций, бизнеса, государственные деятели и многие другие.

Сформировать интерес к экономической науке, актуальной экономической повестке и показать важность экономических знаний для ежедневных решений — основная просветительская цель Экономического диктанта. Участникам предлагается ответить на вопросы, которые связаны с практической экономикой, современными процессами и экономической историей, памятными историко-экономическими датами.

В рамках конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта», который ежегодно организуется перед проведением акции среди студентов, составленные молодежью вопросы также включаются в диктант. А Фонд Юрия Лужкова неизменно вручает специальную награду самому юному победителю интеллектуального мероприятия.

Собрав ответы участников Экономического диктанта, эксперты тщательно анализируют информацию по каждому региону и составляют аналитический отчет, а также два рейтинга — экономической грамотности населения и экономической активности. Эти данные позволяют специалистам разработать практические рекомендации для повышения знаний россиян в экономической сфере.

«Всероссийский экономический диктант» входит в число важных общественно-значимых проектов, которые Фонд Юрия Лужкова реализует, продолжая инициативы и добрые начинания Юрия Михайловича, включая и экономическую сферу. Также Фонд старается сделать максимально доступными обществу экономические труды Юрия Лужкова. Он уделял экономической аналитике особое внимание, а также всегда подчеркивал важность экономической науки для развития государства, заявила Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова.

Фото: Е.Н. Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова  

